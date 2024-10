Firenze, torna la Domenica Metropolitana con ingresso gratis nei musei

Firenze, 30 ottobre 2024 - Nella giornata del 3 novembre, prima domenica del mese, tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze avranno la possibilità di visitare gratuitamente i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi, nonché di prendere parte alle numerose visite e attività in programma, sviluppate dal Comune di Firenze, dalla Città Metropolitana di Firenze e da MUS.E. Sono infatti in programma numerose visite e attività rivolte a giovani e adulti, che permetteranno di scoprire le meraviglie dei musei fiorentini, delle loro collezioni permanenti e delle mostre temporanee: Palazzo Vecchio, Santa Maria Novella, Palazzo Medici Riccardi, Museo Stefano Bardini, Memoriale delle Deportazioni, Museo Novecento, Cappella Brancacci in Santa Maria del Carmine, MAD - Murate Art District e Forte di Belvedere. Anche per i bambini e per le loro famiglie sono previste alcune attività, fra cui la visita animata Intorno al Porcellino al museo Bardini e Una fiaba fatta d’arte al Museo Novecento. A Palazzo Medici Riccardi sarà inoltre possibile visitare eccezionalmente alcuni ambienti della Prefettura normalmente non accessibili al pubblico in cui sono custodite opere pregiate, su tutte Il matrimonio mistico di Santa Caterina di Ludovico Cardi detto il Cigoli. Alle collezioni permanenti si affianca la ricca programmazione di mostre temporanee in corso. Al Museo Novecento si è inaugurata in ottobre la nuova mostra Retroscena. Storie di residenza e dissidenza nella Collezione Della Ragione, a cura di Sergio Risaliti, Eva Francioli e Chiara Toti. A circa ottanta anni di distanza dalla lotta di liberazione del nostro Paese dal nazifascismo, il Museo Novecento si interroga sulla presenza, nella Collezione Alberto Della Ragione, di testimonianze riguardanti il rapporto tra gli artisti e il regime. Resterà al Museo Novecento fino al 2 marzo 2025 l’opera site specific di MP5 dal titolo “La terza dimensione”, un lunghissimo nastro di figure in bianco e nero dipinte direttamente sulle pareti dei due loggiati del Museo, tra piano terra e primo piano. Dal 18 ottobre, Palazzo Vecchio accoglie la mostra Michelangelo e il Potere, a cura di Cristina Acidini e Sergio Risaliti. A Palazzo Medici Riccardi ha inaugurato Felice Carena. Vivere nella pittura, promossa da Città Metropolitana di Firenze e realizzata da MUS.E, a cura di Luigi Cavallo e Elena Pontiggia. Carena, pittore torinese che visse a Firenze nella prima metà del XX secolo, è una figura chiave del Novecento italiano, interprete creativo del contesto culturale fiorito nella penisola nella prima metà del secolo scorso. A memoria degli ottant’anni dalla distruzione dei ponti e dei lungarni di Firenze, avvenuta nell’estate 1944, e della loro successiva ricostruzione, sono inoltre in programma due speciali Passeggiate Patrimoniali nel centro storico, sviluppate con HeRe_Lab, laboratorio congiunto tra l’Ufficio Firenze Patrimonio Mondiale e Rapporto con Unesco e l’Università degli Studi di Firenze, nell’ambito del progetto Firenze Forma Continua. Oltre alle Passeggiate Patrimoniali, sull’argomento si comunica che è in corso la mostra “Ricostruzione della memoria. Memoria della ricostruzione” presso l’Archivio Storico Comunale (aperta al pubblico domenica 3 novembre dalle 10.30 alle 17.30), mentre la mostra “Firenze Forma Continua - Exhibition 2024” inaugurerà il 15 novembre presso l’Archivio di Stato di Firenze e “La ricostruzione postbellica dei ponti di Firenze” sarà fruibile dal 13 al 17 gennaio presso la Biblioteca di Scienze tecnologiche dell’Università degli Studi di Firenze.

