Firenze, torna in scena ‘Partita a Quattro’ al teatro di Cestello

Firenze, 13 gennaio 2025 - Torna in scena a Firenze, sul palco del centralissimo Teatro di Cestello, a grande richiesta, dopo le fortunate repliche di capodanno, "Partita a 4" scoppiettante commedia di Nicola Manzari, nella riduzione e regia di Marco Predieri, anche protagonista, accanto a Sabrina Cini, Elena Prucher, Andrea Yuki Parigi, Silvana Carotenuto, che si alterna con Rita Iacone. Le nuove date vedranno accendersi i riflettori venerdì 17 gennaio alle 20,45, sabato 18 allo stesso orario e domenica 19 gennaio alle 16,45. "Partita a Quattro" è una deliziosa commedia borghese, vivace e resa ancor più brillante dalla freschezza dei suoi interpreti, perfetti e affiati nel dare vita a un esuberante intreccio di coppie, dove i destini di un uomo, Marco, dirigente d'azienda, vedovo, ma ancor giovane, padre di un ragazzo già universitario, e di una madre, Matilde, anche lei rimasta senza marito, si confondono e scontrano con quelli dei rispettivi figli Riccardo e Mariù ... questi ultimi assai più razionali e concreti dei genitori stessi. Il divertimento è assicurato, tra strampalati progetti nuziali e piani per smontarli, equivoci e colpi di scena! Come in ogni partita che si rispetti, anche qui non mancano gli azzardi, i colpi bassi e le strategie! Ma chi vincerà sul tavolo verde dove le carte in gioco sono quelle dell'amore? Per scoprirlo non resta che recarsi a teatro. Info e prenotazioni: 055.294609 - [email protected].