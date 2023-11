Firenze, torna il mercato di Natale nordico al Parterre

Firenze, 22 novembre 2023 – A Firenze il 2 e 3 dicembre torna Joulutori, il Mercato di Natale Nordico. Nella Sala dei Marmi del Parterre di piazza Libertà si celebra il Natale con un evento dalle atmosfere nordiche. Nella due giorni, dalle ore 10 alle ore 19, la Sala ospiterà la manifestazione natalizia denominata "Joulutori – Mercato di Natale Nordico”.

I visitatori saranno accolti in una vibrante atmosfera natalizia, con la possibilità di scoprire e acquistare prodotti artigianali, decorazioni natalizie, libri, giocattoli, oggetti di design e articoli vintage per la casa nonché cioccolato, dolcetti e altre golosità provenienti dal nord Europa. Visitare il mercatino sarà dunque l’occasione ideale per trovare idee regalo originali e di qualità. Durante le due giornate non mancheranno attività pensate per grandi e piccoli, fra le quali laboratori creativi e letture di fiabe sotto l’albero di Natale. Completeranno l’evento una esposizione di opere di artisti finlandesi e una esibizione di brani tradizionali delle festività nordiche.

Naturalmente durante l'evento sarà presente anche Joulupukki, ovvero Babbo Natale come viene chiamato in Lapponia. L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Italo-finlandese Firenzen Suomi-Seura con il patrocinio del Quartiere 2 del Comune di Firenze, del Consolato Onorario Generale di Finlandia a Firenze e del Consolato onorario di Svezia a Firenze. Firenzen Suomi-Seura – Associazione Culturale Italo - finlandese, fondata a Firenze nel 1986, è il punto di riferimento per i finlandesi residenti a Firenze ed in Toscana, e si occupa della promozione della cultura finlandese, favorendone la diffusione tra gli italiani. Il programma dettagliato degli eventi sarà disponibile sul sito www.joulutorifirenze.it e sulle pagine Instagram e Facebook dell’associazione Firenzen Suomi-Seura.

