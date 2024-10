Firenze, la Galleria dell’Accademia gratis per la Domenica al museo

Firenze, 5 ottobre 2024 - Domenica 6 ottobre la Galleria dell'Accademia di Firenze sarà aperta gratuitamente al pubblico come di consueto per la #domenicalmuseo. L'iniziativa, ideata dal Ministero della Cultura, promuove l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Sarà possibile ammirare la collezione permanente della Galleria, che spazia dal Duecento al XIX secolo: dalle pitture su tavola a fondo oro realizzati tra il Duecento e il primo Quattrocento ai capolavori scultorei michelangioleschi, la suggestiva Gipsoteca - che ospita opere di artisti eccezionali come lo scultore Lorenzo Bartolini e pittori come Silvestro Lega e Luigi Mussini -, e il Museo degli strumenti musicali, che conserva esemplari unici provenienti dalle collezioni private dei granduchi di Toscana, i Medici e i Lorena. Inoltre, anche in questo mese di ottobre proseguiranno le aperture serali, tutti i martedì e giovedì 31 ottobre dalle ore 19 alle ore 22 (ultimo ingresso alle ore 21,15). Il museo effettuerà, infine, un'ulteriore apertura straordinaria serale giovedì 5 dicembre dalle ore 19 alle ore 22 (ultimo ingresso ore 21,15). La Galleria dell’Accademia di Firenze custodisce alcune tra le più importanti collezioni di pittura e scultura al mondo: fra queste si annovera la statuaria michelangiolesca, con il celeberrimo David, e la ricca raccolta di pittura italiana antica. Non meno rilevante è la collezione di modelli e calchi in gesso di Lorenzo Bartolini e del suo allievo, Luigi Pampaloni, che compongono la Gipsoteca allestita nel monumentale Salone dell’Ottocento. Il museo ospita anche strumenti musicali dei granduchi Medici e Lorena, provenienti in gran parte dalle collezioni del Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze. Particolarmente prestigiosa è la collezione di dipinti a fondo oro dal Duecento al primo Quattrocento della Galleria dell’Accademia di Firenze, con esemplari pittorici dei massimi artisti fiorentini quali il Maestro della Maddalena, Giotto, il Maestro della Santa Cecilia, Bernardo Daddi, Taddeo Gaddi, Andrea Orcagna, Nardo di Cione, Giovanni da Milano, Agnolo Gaddi. Non meno ricco è il settore della pittura del Quattrocento, rappresentativo dell’arte tardogotica e di quella rinascimentale, filoni che nella Firenze dei primi trent’anni del XV secolo si diffusero in maniera parallela. Sul versante tardogotico spicca il nucleo più importante al mondo di opere di Lorenzo Monaco. La pittura rinascimentale è rappresentata da opere di Paolo Uccello, Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio, Filippino Lippi. Seguono, cronologicamente, le raccolte di pittura cinquecentesca, con capolavori di maestri quali Fra’ Bartolomeo, Andrea del Sarto e Pontormo. L'orario di apertura della Galleria dell’Accademia di Firenze è dalle 8,15 alle 18,50 (ultimo ingresso 18,20). In occasione della domenica al museo non è possibile prenotare, mentre la prenotazione resta attiva, invece, e fortemente consigliata per tutti gli altri giorni (al costo di 4 euro) disponibile tramite call center al numero di telefono +39 055 294883 oppure online sul sito ufficiale del Museo. Maurizio Costanzo