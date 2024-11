Firenze insolita, al via nuovi itinerari alla scoperta della città

Firenze, 27 novembre 2024 — Dalla visita a Palazzo Vecchio con la nuova mostra “Michelangelo e il Potere”, al tour inedito alla scoperta dei caffè e locali storici di Firenze, fino alla riflessione sulla figura femminile nell’antichità con il percorso nel Museo Archeologico, passando per la visita al Museo di San Marco e una passeggiata nelle chiese di famiglia di Ognissanti e Santa Trinita, per scoprire i capolavori commissionati dalle grandi famiglie fiorentine: sono questi gli appuntamenti di dicembre di EnjoyFirenze, il brand di turismo culturale di Cooperativa Archeologia, per un viaggio affascinante tra arte, storia e cultura che offre la possibilità di esplorare la città da nuovi punti di vista, unendo la bellezza storica a esperienze uniche.

Si inizia domenica 1 dicembre (ore 16.00) con “Palazzo Vecchio e la mostra Michelangelo e il Potere”. Appuntamento davanti alla fontana del Nettuno in Piazza della Signoria per una visita che ripercorre 2000 anni di storia attraverso le stratificazioni di Palazzo Vecchio, dal periodo romano agli interventi rinascimentali. La visita include un’esplorazione dei quartieri monumentali e della mostra “Michelangelo e il Potere”, un percorso tra oltre cinquanta opere che illustrano il rapporto del maestro con il potere e la sua visione politica. Si prosegue domenica 8 dicembre (ore 10.00) con “I caffè e i locali storici di Firenze”. Ritrovo in Piazza Santa Croce, davanti alla statua di Dante, per un itinerario che racconta la storia e le tradizioni di caffè e botteghe storiche, luoghi simbolo della cultura e dell’identità cittadina. Un viaggio nel cuore della Firenze più autentica, tra locali che hanno ospitato intellettuali, artisti e uomini politici.

E ancora sabato 14 dicembre (ore 10.00) “Donne e dee nell’antichità”, una visita al Museo Archeologico Nazionale di Firenze dedicata all’iconografia femminile nel mondo antico. Statue, rilievi e ceramiche raccontano la centralità della donna, tra sacralità e vita quotidiana. Un evento speciale nato in collaborazione con Emergency per celebrare i 30 anni dell’organizzazione umanitaria, a cui sarà devoluto il ricavato. Si continua domenica 22 dicembre (ore 10.30) con “Riscopriamo un grande classico: il Museo di San Marco con la ‘Sala del Beato Angelico’”. Ritrovo al centro di Piazza San Marco, presso il monumento al Generale Fanti, per un’immersione nell’atmosfera del convento domenicano che conserva la più importante collezione al mondo delle opere del Beato Angelico.

Conclusione sabato 28 dicembre (ore 16.00) con “Chiese di famiglia: Ognissanti e Santa Trinita”: appuntamento presso la Chiesa di Ognissanti, Borgo Ognissanti 42, per un viaggio attraverso le opere dei grandi maestri del Quattrocento fiorentino, come Botticelli e Ghirlandaio, e le cappelle delle famiglie Vespucci, Strozzi e Sassetti, per scoprire il legame tra arte, fede e committenza. Tutti gli appuntamenti sono a pagamento e su prenotazione obbligatoria allo 055-5520407 o a [email protected]. Maurizio Costanzo