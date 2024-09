Firenze, in scena lo spettacolo solidale dei Lions 'Non Sono Rosa' con Gaia Nanni

Firenze, 19 settembre 2024 – I Lions del Distretto 108LA Toscana presentano lo spettacolo a scopo solidale “Non Sono Rosa” di Manuela Critelli e Silvia Nanni con Gaia Nanni e i musicisti Roberto Beneventi, Gabriele Doria e Victoria Martinez Valenzuela. Mercoledì 16 ottobre alle 21, Teatro Cartiere Carrara di Firenze. A beneficiare della serata saranno Artemisia Centro Antiviolenza e Codice Rosa, Pronto Soccorso per le vittime della violenza. Uno spettacolo straordinario che parla di chi si batte - con le “sole” armi delle parole, del canto e dei gesti esemplari - contro la violenza e le discriminazioni. Un racconto che rievoca storie di donne che hanno fatto del coraggio il loro marchio di fabbrica: dalla vita di Rosa Balistreri e dei suoi canti di lotta alle tante storie di donne sconosciute che combattono ogni giorno per la difesa dei propri diritti. E ancora l'operaia Luana, giovane donna vittima del profitto e delle dinamiche lavorative sempre più disumane, fino ad arrivare alla badante Ludmilla che pur di garantire un futuro ai propri figli lascia l'Ucraina per venire a lavorare in Italia. Lo spettacolo intreccia continuamente musica e teatro e si presenta come un caleidoscopio di frammenti scenici che tendono alla ricomposizione dei linguaggi: il canto, il monologo, la musica. Storie vere che vi sorprenderanno, commossi e divertiti in uno spettacolo dedicato a tutte le donne che creano e ricreano simbolicamente la vita. Non a caso il ricavato della serata sarà destinato proprio alle donne in difficoltà, con progetto fortemente voluto dal Governatore Lions del Distretto 108LA Francesco Cottini dedicato alla creazione di “Kit Lions per Codice Rosa” da distribuire nei reparti di pronto soccorso degli Ospedali della nostra regione, e per la ristrutturazione, l'arredamento e l'implementazione di servizi dei nuclei mamma-bambino accolti nelle case rifugio di Artemisia Centro Antiviolenza. “Sono particolarmente orgoglioso dell’impegno che i Lions toscani dimostrano ogni anno nella promozione di iniziative a sostegno delle comunità più vulnerabili – è il commento di Francesco Cottini -. Quest’anno abbiamo deciso di fare un passo importante: destinare parte delle risorse che raccoglieremo ai centri antiviolenza e a tutte le vittime di violenza e discriminazione. È un tema che ci sta molto a cuore, e sappiamo quanto sia urgente fare la nostra parte. Ognuno di noi può contribuire a dare voce e sostegno a chi vive momenti difficili, e questo evento è un’occasione per farlo insieme. La nostra missione è quella di contribuire attivamente a creare una società più giusta e inclusiva – conclude il Governatore -, dove ciascuno possa sentirsi protetto e rispettato. Grazie a tutti quelli che vorranno unirsi a noi in questa battaglia di solidarietà. Insieme, possiamo fare la differenza e lasciare la nostra impronta, serviamo le nostre comunità con cuore, umanità e visione per un futuro migliore.” “Questo evento organizzato dai Lions Toscani ha un valore da molti punti di vista- è il commento di Elena Baragli, presidente di Artemisia Centro Antiviolenza -. Innanzitutto è una serata di informazione e sensibilizzazione sul tema della violenza alle donne ed all'infanzia. Il teatro e la musica possono arrivare alle emozioni più intime e trasmettere dei messaggi che nessuna lezione teorica o intervento tecnico possono sperare di far arrivare. Il cambiamento culturale è ormai irrinunciabile e tutta la società, donne e uomini insieme, può prendere posizione e contribuire a questo cambiamento, ormai irrimandabile. Inoltre la serata avrà anche un obiettivo concreto: la raccolta di fondi per quei servizi di Artemisia dedicati alla protezione delle donne e dei loro figli, all'interno delle case rifugio. Molti sono i bisogni in fase di protezione e le case devono essere tanto luoghi sicuri, che ambiti accoglienti dedicati sia alle madri che ai bambini e alle bambine che stanno attraversando un percorso per uscire dalla violenza che ha completamente stravolto le loro vite.” "Mi inorgoglisce essere portavoce di una iniziativa così preziosa – sono le parole di Gaia Nanni -, capace di unire le Storie di donne che raccontiamo al lavoro impareggiabile di Artemisia Centro Antiviolenza. Sarà finalmente un Teatro al servizio della comunità, come da sempre lo sogno." Lo spettacolo “Non sono rosa” si avvale del patrocinio dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze. Gli organizzatori ringraziano Lady Radio e Banca Cambiano. Ingresso ad invito con donazione liberale (importo minimo suggerito 20 euro). Maurizio Costanzo