Firenze, Gevorg Sargsyan sul podio di Toscana Classica

Firenze, 8 novembre 2024 - Per la critica è “uno degli artisti più ispirati e stimolanti della sua generazione”. Direttore di origine armena ma attivo soprattutto in Asia, Gevorg Sargsyan salirà sul podio dell’Orchestra Toscana Classica, domenica 10 e lunedì 11 novembre all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte. A impreziosire le serate saranno anche tre straordinari solisti, Simonide Braconi alla viola, Fernando Diaz al pianoforte e Gregorio Del Vecchio al clarinetto. Al centro dei concerti, intitolati “Tra Europa e America”, saranno la celebre “Rapsodia in blu” di George Gershwin, la “Fantasia per viola e archi” di Johann Nepomuk Hummel e due brani degli stessi interpreti, “Fantasia Mexicana” di Fernando Diaz e “Il Canto del silenzio per viola e orchestra d’archi” che Simonide Braconi ha voluto dedicare alle vittime della pandemia. Gevorg Sargsyan si è formato al Conservatorio di Stato di Yerevan in Armenia, per poi perfezionarsi al Goldsmiths College di Londra. Stabilitosi in Asia, Sargsyan alterna l’attività concertistica con quella didattica. Ha diretto orchestre in tutto il mondo, tra cui la Jayakarta Symphony Orchestra, la Czech Chamber Philharmonic Orchestra e la Lviv Symphonic Orchestra, e ha lavorato stabilmente presso il Teatro Nazionale dell'Opera e Balletto di Armenia. Inizio ore 21. Biglietto 15 euro. Prevendite online su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita) e presso Opera Your Preview – via Por Santa Maria 13, Firenze – tutti giorni dalle ore 10 alle 18. Riduzioni per studenti, over 65, titolari “Firenze Card” del Comune di Firenze e soci Unicoop Firenze.