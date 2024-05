Firenze, doppio concerto con la regina del violino Aiman

Firenze, 25 maggio 2024 - Per la critica è “la regina kazaka del violino”. Straordinaria interprete, vincitrice dei maggiori concorsi internazionali e artista Unesco per la pace, Aiman Mussakhajayeva sarà domenica 26 e lunedì 27 maggio al fianco dell’Orchestra da Camera Fiorentina nel doppio concerto in programma all’Auditorium Santo Stefano al Ponte di Firenze. Sul podio salirà da Giovan Battista Varoli. In primo piano il “Concerto per violino op. 77” di Johannes Brahms, tra le opere più note del compositore tedesco oltre che uno capisaldi di tutto il repertorio violinistico romantico: pagine intrise di melodie rigogliose e virtuosismi che Brahms scrisse per il più grande violinista dei suoi tempi, Joseph Joachim. Estrosa, pulsante e dall’architettura massiccia, la Settima Sinfonia di Ludwig van Beethoven che chiude il programma, trascinata da quell’Allegretto che nei secoli ne ha consacrato il successo. Formatasi al Conservatorio Cajkovskij di Mosca con Valery Klimov, Aiman Mussakhajayeva vanta un palmares d’eccezione. Ha trionfato, tra gli altri, al Premio Paganini di Genova, alla Tokyo International Competition, alla Sibelius Competition di Helsinki e al Premio Tchaikovsky di Mosca. Ha collaborato con Yo-Yo Ma, Mischa Maisky, Bruno Canino e Viktor Tretyakov, suona con la Wiener Symphoniker, la Royal Symphony Orchestra, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Russia e altre compagini di fama internazionale. A Firenze la vedremo imbracciare un prezioso Antonio Stradivari del 1732. Biglietti 15/20 euro. Prevendite online sul sito ufficiale www.orchestradacamerafiorentina.it, su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Biglietti disponibili anche presso Opera Your Preview – via Por Santa Maria 13, Firenze – tutti giorni dalle ore 10 alle 18. Riduzioni per studenti, over 65 e soci Unicoop Firenze. La 44esima stagione dell’Orchestra da Camera Fiorentina è realizzata con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Unicoop Firenze e – in art bonus - Fondazione CR Firenze e Intesa Sanpaolo. Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra, tel. 055.783374 – 333 7883225 anche via whatsapp. Programma completo sul sito ufficiale www.orchestrafiorentina.it. Maurizio Costanzo