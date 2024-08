A settembre l'ottava edizione di Firenze Comics

Campi Bisenzio (Firenze), 20 agosto 2024 – Il 7 e 8 settembre scatta l'ottava edizione del Firenze Comics, nel parco di Villa Montalvo a Campi Bisenzio. Tra gli ospiti Heather Parisi, Stefania Nobile e Alessandro Quarta. Saranno oltre 100 gli stand allestiti in 90 mq di fiera all'aperto. Nella due giorni del Firenze Comics ci aspettano Cosplay Contest, raduni, parate, grandi ospiti, stand di settore, case editrici, artisti, scrittori, illustratori, fumettisti, workshop per imparare a disegnare, tornei di videogames, spettacoli no stop, dibattiti, conferenze, proiezioni, concerti, presentazioni di nuove pubblicazioni, area gaming, cucina giapponese. Tra gli appuntamenti più attesi il Cosplay Contest, organizzato da Deborah di Meo e presentato da Lucrezia Crisci e Letizia Cosplay, in programma domenica 8 settembre alle 15. Tra le categorie in gara miglior assoluto, miglior armatura, miglior sartoriale, miglior interpretazione, miglior original e miglior gruppo.