Firenze, al via i campus estivi nei musei civici: ci sono ancora posti

Firenze, 8 agosto 2024 – Centri estivi sì, ma col naso all’insù, in alcuni dei musei più belli di Firenze. La proposta MUS.E per i campi estivi nei musei fiorentini è stata accolta con incredibile successo. Tutti gli appuntamenti in calendario sono andati esauriti, con la sola eccezione di MAD Murate Art District dove, per la settimana dal 19 al 23 agosto sono ancora disponibili gli ultimi posti. Per soddisfare le tante richieste è stata aggiunta in calendario una nuova possibilità nella settimana dal 2 al 6 settembre con un centro estivo organizzato presso il complesso di Santa Maria Novella.

Come sempre un’attenzione particolare sarà rivolta alla multidisciplinarietà. Il campus offrirà un programma di attività, itinerari, laboratori diffusi nel centro storico, bilanciando con attenzione le esperienze dell’arte, della natura e del gioco, l’apprendimento della lingua inglese e per rafforzare il sentimento di rispetto del patrimonio comune e dello stare “bene” insieme. La proposta è strutturata dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30 e si rivolge ai bambini dai 6 ai 11 anni, in piccoli gruppi. Il costo è di 140 euro (riduzione 10% soci Unicoop Firenze), pranzo escluso: ciascun partecipante porterà giornalmente con sé il proprio “packed-lunch”. I centri offrono una full-immersion nell’arte, nell’inglese, nella storia e nel verde per vivere un’esperienza ricca, formativa e divertente.

I campi estivi a Firenze offrono un’esperienza straordinaria per bambini e ragazzi, immergendoli nel cuore della cultura, dell’arte e della storia italiana. La città, con i suoi capolavori artistici, monumenti storici e atmosfera vibrante, diventa il contesto perfetto per un’avventura estiva indimenticabile. Esplorare i musei rinomati consente ai giovani di entrare in contatto con opere d’arte di valore inestimabile, stimolando la loro creatività e apprezzamento per l’estetica. La storia culturale di Firenze custodita nei musi civici si svela attraverso questi campus estivi permettendo ai partecipanti di immergersi completamente nell’atmosfera culturale della città. Una proposta ideale per favorire l’autonomia dei giovani partecipanti e la formazione di nuove amicizie. In questo contesto, l’apprendimento diventa un’avventura stimolante e divertente, permettendo ai ragazzi di creare ricordi duraturi nel cuore dell’arte. Prenotazione obbligatoria. [email protected], oppure 055-2768224. Maurizio Costanzo