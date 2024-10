Firenze, arrivano i dj set al Mercato Centrale con Giovedj

Firenze, 15 ottobre 2024. La musica techno arriva al primo piano del Mercato Centrale di Firenze. Tutti i giovedì dal 24 ottobre al 19 dicembre, sarà possibile rilassarsi, staccare dal lavoro e socializzare a ritmo di musica, con i drink e le bontà del Mercato Centrale. Ogni giovedì, a partire dalle 19.30 in poi, il primo piano del Mercato Centrale sarà animato dalla musica dei Snthm, gruppo di dj con base a Firenze specializzato in musica techno, ambient e house. Un’opportunità per ascoltare classici e novità della musica techno. L’ingresso agli eventi è gratuito senza prenotazione, ed è prevista la formula aperitivo 10€ per una bontà + drink sempre attiva al primo piano del Mercato Centrale.