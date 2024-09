Firenze, apertura straordinaria serale nel Museo Archeologico per la festa della Rificolona

Firenze, 3 settembre 2024 - In occasione della Festa della Rificolona, sabato 7 settembre, il Museo Archeologico Nazionale di Firenze sarà aperto eccezionalmente dalle ore 18 alle 22, con ultimo ingresso alle ore 21:15, con una serata ricca di eventi per grandi e piccini. C’è un laboratorio didattico e visite guidate per tutti i gusti. Tutte le attività sono comprese nel costo del biglietto di ingresso al museo ed è possibile farle anche tutte. Info e prenotazioni: [email protected] o chiamando lo 0552357715 dal lunedì al giovedì dalle 8:30 alle 15:30. "Sulle tracce di Maria Maddalena de’ Medici" alle ore 18 laboratorio didattico a cura dei Servizi educativi del MAF. Non solo archeologia. Nel laboratorio didattico della durata di 75 minuti circa, si scopre insieme la storia di Maria Maddalena de' Medici, un tempo vissuta nel Palazzo della Crocetta, ora sede del museo, e si attraverserà il suo passaggio segreto che la conduceva proprio sull'affaccio all'interno della Basilica della SS. Annunziata. E soprattutto si costruirà una Rificolona speciale da sfoggiare durante la processione, come gli storici contadini, e alla Festa che si terrà proprio su piazza SS. Annunziata, dove affaccia il museo. Il laboratorio è dedicato a tutti i bambini dai 5 agli 11 anni, è compreso nel biglietto d'ingresso al museo e la prenotazione è obbligatoria scrivendo a [email protected] o chiamando lo 0552357715 dal lunedì al giovedì dalle 8:30 alle 15:30. C’è poi la visita al “Corridore” di Maria Maddalena e al “Coretto”, della durata di 30 minuti circa, alle ore 18.30, 19.30 e 21.15, con la curatrice Claudia Noferi. Apertura straordinaria del Coretto di Maria Maddalena de’ Medici con l’affaccio sulla Basilica della SS. Annunziata. Il corridoio delle gemme porterà il pubblico in uno degli angoli più intimi e suggestivi del Palazzo della Crocetta alla scoperta della vita di una dama seicentesca della famiglia de' Medici. La visita è compresa nel biglietto d'ingresso al museo e la prenotazione è obbligatoria scrivendo a [email protected] o chiamando lo 0552357715 dal lunedì al giovedì dalle 8:30 alle 15:30. Al Museo con il direttore si parla di capolavori: la Chimera e l’Arringatore, ore 18.15 e 20.45, con il Direttore Daniele Federico Maras. Se si pensa di conoscere tutto sui due grandi bronzi, non è così: “Vi aspettiamo per scoprire tutti gli intrighi e i segreti che si nascondono nei secoli successivi alla scoperta di questi grandi capolavori etruschi” dicono dal museo. La visita è compresa nel biglietto di ingresso al museo e non è necessaria la prenotazione. I signori della vita. Alla scoperta dei sarcofagi del Museo Egizio, alle ore 19.00 e 20.30, con la curatrice Anna Consonni. “Nel programma non potevano mancare delle visite guidate alla Sezione "Museo Egizio", che tanto amate. Proponiamo un viaggio alla scoperta degli straordinari sarcofagi che arricchiscono la sezione "Museo Egizio", tra usi e costumi del rituale funerario di questo affascinante popolo”. La visita è compresa nel biglietto di ingresso al museo e non è necessaria la prenotazione. C’è poi ‘Il restauro dei grandi bronzi del Museo: il caso della Testa di cavallo Medici-Riccardi e della Minerva’, ore 19.30 e 20.45, con la restauratrice Giulia Basilissi. “Una visita che vi condurrà nei secoli – spiegano dal museo - attraverso la storia dei restauri di due grandi capolavori del Maf, per scoprire come questa sublime arte, possa ancora rivelare sorprese inaspettate. La visita è compresa nel biglietto di ingresso al museo e non è necessaria la prenotazione”.