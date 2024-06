Firenze, al Museo Zeffirelli la nuova sala immersiva multimediale

Firenze, 19 giugno 2024 - Sempre più coinvolgente e animata l'esperienza proposta dal Museo Zeffirelli ai suoi visitatori. Da poche ore infatti all'interno del percorso museale, precisamente nella sala 8, è accolta la nuova Sala Immersiva Multimediale ideata e prodotta da Fondazione Zeffirelli.

Il progetto è il primo di una serie di investimenti volti a facilitare la fruizione e la comprensione del museo che tra le sue mura accoglie i bozzetti, i costumi, i modellini e le foto di scena che Zeffirelli ha realizzato durante i suoi 70 anni di carriera dedicati all'Opera, al teatro e al cinema. In meno di 10 minuti, l'esperienza offerta all''interno della Sala permette ai visitatori di scoprire e apprezzare in maniera coinvolgente e immediata il grande lavoro propedeutico alla messa in scena di alcuni degli spettacoli d'Opera prodotti dal Maestro.

In particolare, sono stati digitalizzati, animati e proiettati sulle note dei rispettivi preludi, i bozzetti degli spettacoli: Elisir d'Amore e il Don Pasquale di Donizetti, Le astuzie femminili di Cimarosa, Cenerentola e L'Italiana in Algeri di Rossini, Pagliacci di Leoncavallo, Anthony e Cleopatra di Barber, La Cecchina ossia La buona figliola di Piccinni, il Falstaff di Verdi. La sala è stata realizzata in collaborazione con Alessio Bianciardi. Il Museo Zeffirelli è visitabile tutti i giorni dal martedì alla domenica, dalle ore 10 alle 18.