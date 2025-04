Firenze, a San Salvi lo spettacolo ‘Ettore e Achille’

Firenze, 17 aprile 2025 - In attesa di giovedì 1 maggio con la Festa di Calendimaggio dove ritornano due momenti amatissimi dagli spettatori sansalvini – Dipingi il tuo manifesto e il concerto con danze popolari degli Adanzé – l’aprile dei Chille prosegue con la Giornata Mondiale del Libro e uno spettacolo ospite che è un salto… nell’epica classica. Mercoledì 23 aprile alle ore 21 celebriamo la Giornata Mondiale del Libro con “Porta il tuo libro preferito…e leggi la pagina che ami”. Ma cos’è la Giornata Mondiale del Libro? Dal 1995, il 23 aprile, si svolgono iniziative in tutto il mondo – flashmob, reading, eventi letterari, presentazioni di libri – per incoraggiare a scoprire il piacere della lettura, tema sempre più di scottante attualità in Italia e non solo. L’Unesco ha scelto il 23 aprile per due importanti motivi. Innanzitutto, perché in questa giornata la leggenda vuole che nel 1616 siano morti sia William Shakespeare che Miguel de Cervantes; ma anche perché in questo giorno si festeggia in Catalogna la Festa di San Jordi, San Giorgio in Italia, patrono di Barcellona. Qui la tradizione vuole che il 23 aprile uomini e donne si scambino un dono: l’uomo infatti regala una rosa alla sua donna, la donna offre in dono al suo uomo un libro. La serata a San Salvi sarà una bella occasione per leggere tutti insieme e poi comporre un libretto delle frasi scelte nell’occasione dagli spettatori-lettori. Per partecipare alla Giornata Mondiale del Libro l’ingresso è libero con prenotazione vivamente consigliata – tel/whatsapp 335 6270739 o mail a [email protected] – indicando, se si vuole, il testo scelto da leggere. Giovedì 24 aprile alle ore 21 è in scena “Ettore e Achille”, una nuova produzione del Teatrino dei Fondi con Alberto Ierardi e Giorgio Vierda. Lo spettacolo vive l'uccisione di Ettore da parte di Achille come se fosse cristallizzata nel tempo. In quest’istante accade un po' di tutto, c'è il tempo per ricordare, per ridere, incupirsi, scherzare e attraversare la storia della Guerra di Troia. Protagonisti dell’Iliade di Omero, entrambi valorosi guerrieri, Ettore e Achille sono molto differenti tra loro nel carattere e al contempo molto simili per il destino. Lo spettacolo, fondendo prosa e versi originali, ripercorre, con una nota ironica, i momenti più significativi dell’Iliade attraverso gli sguardi e i pensieri dei due eroi avversari. L’ingresso per “Ettore e Achille” costa euro 12 intero, 10 euro ridotto coop e arci. Prenotazione obbligatoria per telefono 3356270739 o email a [email protected] con pagamento anticipato. Posti limitati.