Fiesole, Corrado Formigli e Stefano Massini in scena con ‘Titanic’

Fiesole (Firenze), 22 luglio 2024 - Dopo aver varcato il traguardo di oltre 200 puntate insieme a Piazzapulita, Corrado Formigli e Stefano Massini salgono adesso insieme sui palchi teatrali con Titanic, spettacolo dal vivo che in modo nuovo, fra narrazione, giornalismo e musica, tenta di accendere una luce, smuovere sensibilità e stimolare reazioni sulla crisi climatica troppo a lungo ignorata. In una sorta di collegamento ideale fra i temi trattati e il territorio, lo spettacolo ha debuttato proprio a Peccioli, virtuoso comune toscano da sempre sensibile alla qualità della vita e alla sostenibilità ambientale. Nel Comune è infatti presente un impianto di smaltimento e trattamento dei rifiuti, che trasforma i rifiuti in energia rinnovabile e al cui interno possiamo ammirare numerose opere d’arte contemporanea e l’anfiteatro Triangolo Verde che ospita eventi culturali, convegni, sfilate di moda e concerti. Per l’Estate Fiesolana martedì 23 luglio al Teatro Romano di Fiesole Corrado Formigli e Stefano Massini portano in scena ‘Titanic ovvero il pianeta affonda ma l’orchestrina continua a suonare’, per Savà Produzioni Creative e Officine della Cultura. Musica eseguita dal vivo da: Tazio Aprile al pianoforte, Luca Roccia Baldini al contrabbasso Massimo Ferri alla chitarra e Mariel Tahiraj al violino. Eventi climatici senza precedenti si stanno abbattendo sul pianeta terra, gridando un’emergenza che non è più negabile. Tifoni distruttivi, incendi indomabili e la colonnina di mercurio che ormai sfida i record di anno in anno, in una vera e propria escalation. Eppure le masse non sembrano colpite, e la narcosi continua nel silenzio generale, come se l’ambiente dovesse pagare l’inevitabile prezzo del nostro benessere e dell’umano progresso. Esistono però delle regole, minime, concrete, semplicissime, per evitare al Titanic l’impatto con l’iceberg? Dopo aver varcato il traguardo di oltre 200 puntate insieme a Piazza Pulita, la coppia formata da Corrado Formigli e Stefano Massini approda adesso sui palchi teatrali, con uno spettacolo dal vivo in cui le dieci regole per salvarci dal naufragio creano l’occasione per un incontro fra tre linguaggi: giornalismo, storytelling e musica. Un esperimento di teatro civile, che finalmente tenta di accendere una luce sulla crisi climatica troppo a lungo ignorata. Maurizio Costanzo