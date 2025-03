Firenze, si apre un anno di concerti e incontri per vivere Palazzo Medici Riccardi

Firenze, 1 marzo 2025 - Quante volte si percorrono gli spazi museali di un Palazzo storico, ammirandone l'architettura, i segni visibili lasciati dalle arti, ma non si considera per cosa quegli spazi erano stati creati. "La Galleria degli Specchi di Palazzo Medici Riccardi era il luogo delle danze e dei concerti, lo spazio dei ricevimenti, sotto lo sguardo di ninfe e sciamani dipinti sulla volta. Concerti e conferenze di cui presentiamo il calendario puntano a ricreare la giusta atmosfera per apprezzare ancora di più questo gioiello del nostro Palazzo", dichiara Claudia Sereni, consigliera della Città Metropolitana di Firenze delegata alla Cultura.

La capo della segreteria della sindaca, Alessia Bettini, e i responsabili delle associazioni coinvolte, hanno illustrato il ciclo di concerti e conferenze "Il Palazzo che suona" e "Il Palazzo che racconta", promosso da Metrocittà e da Mus.e, che si svolgeranno da marzo a dicembre 2025, grazie alla collaborazione di Amici del Conservatorio Luigi Cherubini, Scuola di Musica di Fiesole, Agimus di Firenze, Ensamble Minima Choralia, Scuola di Musica 'Il trillo', Associazione Musicale Fiorentina, Centro Arte Vito Frazzi e il Museo Mediceo.

"Siamo particolarmente orgogliosi di arricchire l'offerta culturale a Firenze e nella Città Metropolitana - spiega Alessia Bettini - Spazi come questi vanno non solo ammirati ma vissuti con l'attenzione e la delicatezza che richiedono. Gli eventi che abbiamo preparato rispondono proprio a questa idea".

"Il Palazzo Suona - Venerdì in Musica a Palazzo Medici Riccardi", calendario degli eventi. Venerdì 7 marzo ore 17 Amici del Conservatorio Luigi Cherubini - Ponti Sonori - Compositrici del Centro Europa Concerto soprano e pianoforte dedicato alle donne compositrici (in collaborazione con il Consolato Repubblica Ceca e Conservatorio Cherubini).

Venerdì 4 aprile ore 17 Quartetto Metamorphosis Scuola di Musica di Fiesole Edoardo Bianchi, Viola Matteoli violino, Letizia Zanobini viola, Aurora Pierattini violoncello Franz Josef Haydn Quartetto op.33 no.1 in Si Minore, Hob.III:37 Allegro moderato Minuetto Andante Finale Ludwig van Beethoven Quartetto per archi n. 9 in do maggiore, op. 59 n. 3 "Razumowsky" Introduzione. Andante con moto. Allegro vivace Andante con moto quasi Allegretto Minuetto. Trio Allegro molto.

Venerdì 2 maggio ore 17 A.Gi.Mus. di Firenze e Associazione Le 7 Note Arpa sola - Sofia Agosta Vincitrice Percorso "Attraverso i Suoni 2024" Musiche di A. Scarlatti, C.Saint-Saens, G.H. Haendel, G.Piernè, E. Parish Alvars, M.Albeniz, M. Tornier, G. Caramiello.

Venerdì 6 giugno ore 17 Ensamble Minima Choralia - Associazione Musicale Fiorentina APS Polifonia dal Rinascimento all'Ottocento diretta da Cecilia Iannandrea Repertorio Polifonico della Tradizione.

Venerdì 4 luglio ore 17 Scuola musica Il Trillo presenta il "Trio Trillo" con un programma che spazierà il tema dell'amore nella canzone. I brani arrangiati anche con il supporto dell'elettronica verranno eseguiti col seguente organico: - voce femminile - keyboard – tromba.

Venerdì 5 settembre ore 17 Centro Associazioni Culturali Fiorentine - Palazzo Medici una riscoperta, parole e musica Associazione Musicale Fiorentina Pro Arte (Antonia Ida Fontana).

Venerdì 3 ottobre ore 17 A.Gi.Mus. di Firenze e Associazione Le 7 Note Karan Duo Martina Veneri, flauto Giacomo Scattareggia, chitarra Vincitore del Percorso "Attraverso i Suoni 2024" Musiche di J.S. Bach, M. De Falla, M. Castelnuovo-Tedesco, L. Brouwer.

Venerdì 7 novembre ore 17 Centro Arte Vito Frazzi. Concerto del Florence Acco Quartet Péter Kiss - Irene Squizzato - Giuseppe De Nitto e Anna Bodnar: Fisarmonica Motion Trio (1971) "The Heart" eseguiranno: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - Concerto in La minore BWV 1065 (Adattamento per quattro fisarmoniche di Ivano Battiston) Schafe konnen sicher weiden, BWV 208 (Adattamento per quattro fisarmoniche di Paul de Bra) Ivano Battiston (1959) Mandala Tiziano Bedetti (n. 1976) Venetian DNA Ivano Biscardi (1983) Zarathustra Astor Piazzolla (1921-1992) "Escualo" "Milonga del Angel" Motion Trio (1971) "Balkan Dance".

Venerdì 5 dicembre ore 17 Centro Arte Vito Frazzi. Concerto del Quartetto Kantor Michelangelo Nuti - Ruben Have violino - Arianna Patelli, viola - Filippo Torriti, violoncello Programma Franz Joseph Haydn (1732-1809) Quartetto in Si bem magg. op.33 n.4 Hob. III:40 Allegro moderato Scherzo. Allegretto Largo Presto Johannes Brahms (1833-1897) Quartetto in Do min op 51 n. 1 Allegro Romanza. Poco Adagio Allegro molto moderato e comodo. Trio: Un poco più animato Allegro.

"Il Palazzo racconta - Mercoledì storici a Palazzo Medici Riccardi" Ciclo di incontri in collaborazione col Museo de' Medici - Introducono e moderano Samuele Lastrucci e Giovanni Cipriani. Mercoledì 19 marzo ore 17 Francesca Fantappiè e Luca Priori. "Il potere in scena: Maria de' Medici sul trono di Francia".

Mercoledì 16 aprile ore 17 Cristina Acidini, Monica Bietti e Giovanna Lazzi "Anna Maria Luisa: la crisi dinastica, il mecenatismo e l'eredità". Mercoledì 21 maggio ore 17 Marco Betti e Johnatan Saso "Vittoria e Marguerite Louise: oltre lo stereotipo del conflitto". Mercoledì 18 giugno ore 17 Bettina Hoffmann e Lorenzo Mattei "Le donne e le viole: musica al tempo delle serenissime reggenti". Tutti gli eventi sono gratuiti e ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Maurizio Costanzo