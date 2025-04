Firenze, concerto nel segno del tango alla Fondazione Zeffirelli

Firenze, 17 aprile 2025 - “La mia musica? Dieci per cento tango, novanta per cento classica contemporanea”, ripeteva Astor Piazzolla, l’artista che al tango argentino ha saputo dischiudere i piani nobili dell’arte, conferendo a questo ballo rispettabilità estetica e dignità concertistica. E nel segno del tango è il concerto “Da Roma a Buenos Aires” che l’Orchestra da Camera Fiorentina propone sabato 19 aprile (ore 16) alla Fondazione Zeffirelli di Firenze.

Sul podio sale Giuseppe Lanzetta, le parti solistiche sono affidate alla fisarmonica e al bandoneon di Giancarlo Palena, concertista di fama internazionale e vincitore di premi internazionali, tra cui il Sir Karl Jenkins Music Award. Artista poliedrico, Giancarlo Palena spazia dal barocco al contemporaneo. È docente di Fisarmonica nei Conservatori di Musica Fausto Torrefranca di Vibo Valentia e Stanislao Giacomantonio di Cosenza. Da “Libertango” a “Adios Nonino”, il concerto propone una cavalcata attraverso il miglior repertorio del compositore argentino che dal tango nato nei barrios di Buenos Aires seppe distillare un suono moderno e originale, dove la tradizione si combina con il jazz e l’avanguardia colta. Completano il programma brani di Ennio Morricone - a cui è dedicata l’apertura - Luis Bacalov e Roberto Molinelli. Biglietto 20 euro.

Prevendite online sul sito ufficiale www.orchestradacamerafiorentina.it, su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra, tel. 055.783374 – 333 7883225 anche via whatsapp. La 45esima stagione dell’Orchestra da Camera Fiorentina è realizzata con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Unicoop Firenze e – in art bonus - Fondazione CR Firenze e Intesa Sanpaolo.