Firenze celebra gli 80 anni di Carlo Monni con la proiezione di Berlinguer ti voglio bene

Firenze, 19 ottobre 2023 – Domenica 22 ottobre dalle ore 20 presso la storica Saletta Carlotti del Circolo Ricreativo 25 Aprile in Via Bronzino 117 sarà proiettato il film ‘Berlinguer Ti Voglio bene’. Per la minirassegna di tre serate “Non ci resta che il Monni” dedicate al mitico e sempre amato Carlo Monni in occasione dell’80esimo anniversario della nascita del grande attore di “Champs sur le Bisance”.

Dopo il successo della prima serata domenica arriva il più cult dei film toscani “Berlinguer Ti Voglio Bene” con un superlativo Bozzone e il “povero” Mario Cioni che subisce sempre i colpi del destino: un uomo che non riesce a staccarsi dalla mamma, che accetta gli sberleffi degli amici e lotta contro la società solo a parole.

La proiezione sarà preceduta come sempre da un primo piatto a tema. Per informazioni e prenotazioni www.contemascetti.it/gustosevisioni

