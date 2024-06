Firenze, Franco Cardini parla del processo a Galileo al Teatro Niccolini

Firenze, 17 giugno 2024 – Sarà Franco Cardini l’ospite dell’incontro di mercoledì 19 giugno alle 17 al Teatro Niccolini. Lo storico dialogherà con la giornalista Carlotta Romualdi sul tema “La scienza oltre ai limiti: Galileo”. Come per gli altri appuntamenti del ciclo Lezioni di Storia, l’ingresso è gratuito. È gradita la prenotazione: 055 0946404 - [email protected]. “Parlare della vicenda di Galileo Galilei”, spiega Cardini, “è un’occasione per indagare su cosa fossero e come funzionassero veramente le istituzioni inquisitoriali, sulle quali regna ancora ignoranza, e che sono spesso oggetto di equivoci, errori e menzogne”. Saranno poi presi in esame gli esiti immediati e a lungo termine, in campo scientifico, culturale e politco-sociale, del processo allo scienziato pisano: una pagina di storia notissima, ma molto spesso fraintesa. Gli ultimi due ospiti delle Lezioni di Storia, realizzate con il sostegno di Fondazione CR Firenze, saranno rispettivamente Alberto Batisti (24 giugno, L’arte popolare: Puccini) e Isabella Gagliardi (1 luglio, La Santa d’Europa: Caterina da Siena).