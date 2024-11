Calenzano, torna la Borsa del giocattolo: in mostra auto, bambole e soldatini d’epoca

Calenzano (Firenze), 26 novembre 2024 - La storica Borsa del Giocattolo di Calenzano ritorna il 1 dicembre all’Hotel Gigli Mirò per il suo ultimo appuntamento con il pubblico per questo 2024. Sarà anche l’ultima in questa sede temporanea per ritornare nel 2025 presso l’Hotel Delta Florence per festeggiare i suoi 30 anni di attività al servizio del collezionismo e la sua 85esima borsa. In questi 30 anni ha raccolto oltre che alti consensi anche 6mila collezionisti italiani e stranieri con i loro stand, e 50mila visitatori, divenendo così la più longeva e famosa manifestazione del settore d’Italia. Ma veniamo a cosa ci proporrà questo prossimo appuntamento chiamato da tutti ormai la Wall Street del Giocattolo per le valutazioni dei giochi e giocattoli messi in mostra. Bambole in tutte le fattezze, misure, e materiali ed epoche per il pubblico femminile e soldatini, navi, aerei, moto, auto , giochi in scatola, di latta saranno il cibo oltre che per la mente anche per un’idea regalo da mettere sotto l’albero per le imminenti festività natalizie. Ci sarà fra i tanti stand anche uno dedicato alla “pressofusione “ ovvero a quei modelli che riproducono negli anni quello che è stato il percorso dell’auto dai primordi fino ad arrivare alle moderne fuoriserie, e molti collezionisti vogliono attraverso questi modelli ricostruire la propria vita automobilistica sulle auto e marche realmente possedute. Ma troveremo anche camion dei pompieri, del circo, militari, in tutte le scale e rigorosamente con le proprie scatole dove erano state riposte tanti anni fa per la gioia dei ragazzi e oggi per far felici i collezionisti. Non mancheranno le statuette da presepe in pasta, con mestieri, pastori, natività, greggi di pecore e Re Magi divenute anche loro oggetto di collezionismo di varie fabbriche ormai scomparse proprio perché prodotte in Toscana nella valle della Lima e in Lucchesia. Per gli amanti del calcio il Subbuteo gioco ormai famoso negli anni 70’ e per gli appassionati di corse automobilistiche le famose piste Policar degli anni 60’dove ci venivano disputati Gran Premi con i bolidi riprodotti in scala di tutto il mondo, e per i costruttori dal Meccano al più moderno Lego. Sarà presente dall’America anche il titolar manager Andy Nailson del colosso della King e Country considerata la più grande fabbrica al mondo di soldatini che vengono esportati in tutto il pianeta e che viene in Italia a conoscere tutti i distributori della sua produzione ed a illustrare tutte le sue novità che verranno presentate alle 11,30 in un incontro anche con il pubblico. I collezionisti saranno oltre 50 provenienti da numerose regioni Italiane e l’evento si terrà dalle 9 alle 15 per la gioia di ragazzi che potranno vedere come un tempo si giocava e ragazzi cresciuti e divenuti oggi collezionisti alla ricerca del giocattolo appartenuto un tempo.