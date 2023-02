Ciclismo, in 200 di 34 formazioni a caccia del successo nella Firenze-Empoli

L'arrivo di Federico Guzzo nel 2022

Firenze, 18 febbraio 2023 - Sabato prossimo 25 febbraio per l’apertura toscana della stagione, la 36esima Firenze Empoli, classica nazionale per Elite Under 23 sono 200 gli iscritti, numero massimo consentito per i partenti da questa stagione anche per le gare nazionali. Sarà la prima edizione senza l'amato fondatore e presidente del G.S. Maltinti, il caro e indimenticabile Renzo Maltinti, colui che assieme a Paolo Marcucci ideò la Firenze-Empoli nel 1987.

La corsa sarà dedicata a Renzo e sembrerà a tutti impossibile non trovarlo al ritrovo di partenza a Piazzale Michelangelo. Mancherà a tutti il suo immancabile saluto e sorriso, in prima linea ad accogliere con squisita cortesia le squadre, gli amici, le autorità, i personaggi che la corsa richiamerà come sempre. Ci piace immaginare che comunque Renzo sarà presente, se non altro nei pensieri e nei cuori di tutti coloro che saranno sabato su quella magnifica terrazza sulla città di Firenze che è Piazzale Michelangelo.

I figli Cristina e Roberto (è lui oggi il presidente dopo la morte del padre ai primi di ottobre mentre la sorella è la vice presidentessa), insieme ai loro stretti collaboratori Giampiero Ragionieri e Lorenzo Parenti, si sono dati molto da fare in queste settimane affinché tutto fosse a puntino ed organizzato come avrebbe voluto Renzo e sicuramente gli sforzi fatti saranno espressi sabato mattina nel miglior modo possibile. Un doveroso ringraziamento anche ai Comuni di Firenze ed Empoli, ai vari Enti e sponsor vicini alla Maltinti Lampadari e sotto l'aspetto tecnico alla direzione di corsa con Mario Mecacci e Francesco Zingoni. Il percorso classico di 149 km, con partenza da Firenze ed arrivo a Empoli in Via Carraia di fronte alla Maltinti Lampadari.

Dopo il tratto in linea di circa 45 km, si arriva ad Empoli per affrontare 5 giri del circuito con la classifica salita di Monterappoli e poi il giro finale con la salita delle Casette. Solo due piccole variazioni rispetto al 2022; la partenza anticipata di 1 ora, alle ore 11,50 da Piazzale Michelangelo con arrivo ad Empoli alle ore 15,30 circa (orario imposto dalle autorità per la concomitanza della partita Empoli-Napoli). La seconda è che in partenza si affronterà la salita da Falciani a S.Casciano Val di Pesa e non dagli Scopeti. Sono 34 le formazioni al via per 200 iscritti complessivi per una sfida che in tanti vorrebbero vincere come seppe fare per distacco Federico Guzzo della Zalf Euromobil Desirèer Fior nel 2022.