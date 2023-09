Ciak si gira, si cercano comparse per il nuovo film di Stefano Sollima

Firenze, 2 settembre 2023 – Il maestro Stefano Sollima, il regista di pellicole famose come Acab, Soldado, Suburra, Romanzo criminale – La serie, Adagio, è al lavoro per un nuovo film. E si cercano comparse sul nostro territorio. In particolare Scena 1 sta cercando nella zona di Firenze e comuni limitrofi uomini e donne: per candidarsi bisogna avere un’età compresa tra i 18 e i 75 anni. Per il nuovo progetto filmico del regista, prodotto da The Apartment, società del gruppo Fremantle, e AlterEgo, si aprono dunque i casting. Sono tassativamente esclusi candidati con piercing, tatuaggi in parti del corpo visibili (come avambracci, sulle caviglie o sui polpacci, sul collo o sul volto), capigliature con tinte non naturali, meches, rasature o doppi tagli. Il casting si svolgerà in presenza a Firenze il 9 settembre dalle ore 10 alle ore 18 in Piazza Madonna delle Nevi 1. Si terranno anche a Signa il 16 settembre dalle ore 10 alle ore 18 a Villa Alberti (via S. Lorenzo 36B). Il lavoro sarà retribuito come da Ccnl, Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Le riprese del film del maestro Sollima si svolgeranno a Firenze in autunno. Maurizio Costanzo