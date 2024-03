Campi Bisenzio, torna la rievocazione storica della Passione di Cristo

Campi Bisenzio (Firenze), 17 marzo 2024 – Torna a Campi Bisenzio la celebre Rievocazione storica della Passione di Cristo, messa in scena per le strade cittadine, che giunge quest’anno alla sua 26esima edizione. L’appuntamento è la sera del 26 marzo, alle ore 21. La manifestazione inscena la Via Crucis lungo le strade di Campi Bisenzio con la partecipazione di numerosi figuranti e l’accompagnamento di canti, musica e un commento spirituale, e avrà inizio in piazza 8 Marzo.

Le scene dove vengono rappresentati i momenti salienti della Passione e della Morte di Cristo vengono accompagnate da un commento e da canti composti dal maestro Massimo Barsotti ed eseguiti dalla Scuola di Musica di Campi Bisenzio. Il corteo storico si snoderà lungo via della Pace e via Rucellai. All’altezza del giardino del Comune saranno rappresentati l’arresto di Gesù e il suo processo avvenuto nel Sinedrio; successivamente all’angolo tra via Rucellai e via Santo Stefano verrà rievocata la scena di Gesù di fronte a Ponzio Pilato, dopo di che Gesù sarà caricato della croce e condotto dai soldati romani, assieme ai due ladroni, lungo la via del Calvario.

Entrati in via Santo Stefano, nei pressi delle scale della Galleria Di Vittorio, sarà rappresentato l’incontro di Gesù con sua madre; in piazza Fra Ristoro farà la sua comparsa il Cireneo. Oltrepassato il ponte della Rocca, verrà inscenata la rappresentazione dell’episodio della Veronica. Sotto l’argine del Fiume Bisenzio, in prossimità della Rocca, infine, assisteremo ai quadri conclusivi di Gesù spogliato, inchiodato e innalzato sulla croce, della morte del Figlio di Dio, della deposizione dalla croce tra le braccia di Maria e della sepoltura.

Tutti i partecipanti alla manifestazione potranno seguire le scene finali dall’ampio spazio a verde recentemente riqualificato, nei pressi della Chiesa di Santa Maria, largo Popolo Sahrawi. La manifestazione, giunta quest’anno alla XXVI edizione, vede la partecipazione di oltre centocinquanta figuranti e richiama l’attenzione e l’interesse di un grande numero di cittadini da tutto il territorio comunale e anche da fuori.

Questa occasione rappresenta, oltre che un momento di raccolta e di riflessione sugli ultimi attimi della vita di Cristo, anche un’opportunità, forse unica durante l’anno, di collaborazione tra le Parrocchie del Vicariato di Campi che si trovano unite per questa processione che si svolge in rigoroso silenzio e meditazione per le strade di Campi Bisenzio.

La rievocazione storica ormai è diventata una tradizione che si è ben radicata all’interno della comunità campigiana, entrando così a far parte degli eventi folkloristici identitari del comune di Campi Bisenzio.

Questa edizione, in particolar modo, vuole essere un evento che unisce una popolazione che è stata duramente colpita dall’alluvione del 2 novembre 2023, in un momento di raccoglimento e preghiera. Anche questo anno la Rievocazione storica, sarà organizzata dal Comitato delle Parrocchie del Centro di Campi Bisenzio, che raccoglie il testimone lasciato da don Andrea Pucci e don Aroldo Carotti, che negli anni si sono dedicati attivamente a portare avanti la manifestazione. Il correttore della Rievocazione sarà il parroco della parrocchia del Sacro Cuore, don Massimo Marretti.

L’organizzazione viene fatta in maniera volontaria e completamente gratuita e gode del Patrocinio del Comune di Campi Bisenzio. Il Comitato delle parrocchie del centro di campi Bisenzio è un’associazione che non riceve contributi né richiede il pagamento del biglietto. Il comitato provvede anche alla organizzazione della processione del Corpus Domini che si terrà per le strade di Campi Bisenzio con partenza dalla Pieve di Santo Stefano giovedì 30 maggio 2024.

Per maggiori dettagli e informazioni potete contattare il Comitato scrivendo all’indirizzo e-mail [email protected] pagina facebook.com/ParrocchieCampiCentro.