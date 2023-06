Alla guida di un suv Bmw rubato: minorenne nei guai

Firenze, 7 giugno 2023 - E' stato un finestrino rotto a insospettire gli agenti della polizia municipale e dai controlli è infatti emerso che l’auto di grossa cilindrata era stata rubata la notte prima in un comune della provincia.

Il fatto risale a ieri. Una pattuglia del Reparto di Porta Romana si trovava in piazza della Calza quando ha notato che una Bmw X6 in transito aveva un finestrino infranto. Hanno quindi fermato l’auto e chiesto informazioni al conducente che, apparentemente troppo giovane per poter guidare un veicolo di tale cilindrata e potenza, si è mostrato subito molto irrequieto.

E dai controlli effettuati dagli agenti è emerso che la vettura, di elevato valore commerciale, era stata rubata la notte precedente in un comune della provincia. Il proprietario del mezzo, avvisato dalla polizia municipale, si è precipitato a recupere il veicolo che oramai dava per perso (mezzi simili dopo il furto vengono esportati rapidamente all'estero).

Il conducente, minorenne e residente nello stesso comune, è stato deferito alla Procura dei Minorenni a cui spettano le indagini per il reato di ricettazione. Dato la sua giovane età, al ragazzo è stato contestata anche la mancanza dei requisiti per il conseguimento della patente e la guida senza patente (sanzioni rispettivamente da 87 e 5.100 euro).