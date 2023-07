A Firenze, il film Barbie in esclusiva in lingua originale

Firenze, 19 luglio 2023 - Uno dei titoli più attesi della stagione cinematografica, Barbie di Greta Gerwig, arriva al cinema Astra dal 20 luglio in prima visione e - unico cinema fiorentino - solo in versione originale.

Una commedia "toccante, intelligente ed esilarante" sulla bambola più famosa di sempre, che si scopre non abbastanza perfetta per poter vivere a BarbieLand, decidendo così di esplorare il (nostro) mondo reale per poter essere veramente sé stessa. Si parte giovedì 20 luglio con una matinée alle ore 11 per chi non vede l’ora di potersi godere il film (tra l’altro con un giorno di anticipo sull’uscita americana) e si prosegue con le repliche fino al 23 agosto (orari delle prime due settimane già in prevendita, mentre gli altri saranno aggiornati man mano).

Il film usufruisce di una grande campagna di marketing mondiale con un lancio pubblicitario iniziato un anno fa e rappresenta perfettamente la capacità di Hollywood di creare prodotti culturali che influenzano con grande pervasività la società, le sensibilità e i consumi di tanti paesi. É al contempo una riflessione - divertente e scanzonata, con una ricercatezza formale ed estetica assai sofisticata - sui cambiamenti profondi e ancora in atto delle sensibilità di genere. Parlare di Barbie comporta anche l'affrontare cosa significhi essere una donna e cosa comporti crescere e confrontarsi con canoni estetici artefatti, allo stesso tempo qui si commemora anche un'eredità di gioco e di immaginario intergenerazionale.

Il film celebra la diversità e l'individualità a partire da un mondo dove regna l'uniformità - un modello proposto con grande successo dalla macchina hollywoodiana e che necessita di strumenti critici e di partecipazione collettiva per interrogarsi insieme sulle influenze culturali di massa.

I due attori protagonisti, Margot Robbie e Ryan Gosling, perfetti nella loro (ri)costruzione artificiosa delle bambole protagoniste sono Barbie e Ken, affiancati da un cast stellare che include anche Dua Lipa, Helen Mirren e Will Ferrell.

In occasione della programmazione del film “Barbie” il cinema Astra propone al proprio pubblico di documentare e condividere l’esperienza di visione. Sarà disponibile una bacheca pubblica al cinema per i commenti al film, ma soprattutto a chi si presenterà insieme alla propria bambola Barbie oppure sarà vestito di rosa in modo estroso e creativo il personale del cinema scatterà una fotografia istantanea (con una macchina Polaroid o Instax mini) che sarà attaccata alla parete. Nel corso dei giorni questa diventerà una raccolta di persone, momenti e sensibilità differenti del pubblico del film.

Il pubblico sarà invitato a condividere a sua volta la raccolta di foto e/o la propria immagine analogica sui propri canali social con l’hashtag #AstraBarbie, in un cortocircuito tra mondo analogico e del passato e mondo contemporaneo e digitale che è specchio del racconto del film stesso. Le foto saranno scattate a insindacabile giudizio del personale del cinema, e in via prioritaria se non esclusiva a coloro i quali si presentano con una o più bambole Barbie oppure con accessori, vestiti, capelli ecc di colore fucsia o rosa.

Chi acconsentirà a farsi fotografare sottintende anche la pubblica affissione della foto al cinema e potrà poi ritirare la propria a partire dal 30 agosto per tutto il mese di settembre. le rimanenti saranno distrutte.) Prevendite online su www.liveticket.it/astrafirenze. Biglietto 8 euro. Maurizio Costanzo