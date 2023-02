Vicario, parate da top: ora si scatena l’asta

di Tommaso Carmignani

Ogni parata come quella effettuata sabato scorso su Abraham sono almeno un paio di milioni in più sul prezzo del cartellino. Guglielmo Vicario è il giocatore del momento: lo è quando l’Empoli vince, ma lo è spesso anche quando perde, come in occasione della sfida dell’Olimpico contro la Roma. Il video di quella tripla parata sta circolando sui social da almeno tre giorni e tutti sono concordi nel dire che una roba del genere è degna dei cartoni animati giapponesi. Adesso, però, è tempo di pensare – e guardare – al futuro. Il direttore sportivo Pietro Accardi è stato chiaro nel dire che non ci sono grosse possibilità di trattenerlo anche per la prossima stagione, ma anche nel prevedere che in Italia potrebbero non esserci molte società in grado di arrivare alle cifre che vengono richieste per lui. Quanto? In giro si parla di almeno 30 milioni, che sono comunque 10 in più rispetto a quelli che la società poteva volere dopo un paio di mesi di campionato.

Perché Vicario sorprende gara dopo gara, sfoderando parate degne di un supereroe. Esperti di tutta Italia ne parlano come del miglior portiere della serie A, mentre altri auspicano una sua pronta convocazione in Nazionale. Non ha il pregio di giocare in una big, ma a 26 anni suonati sembra arrivato alla piena maturazione. E con una squadra, l’Empoli, che ha avuto il coraggio di puntare su di lui è finalmente esploso.

In Italia si è parlato di Napoli, Roma e Juventus, anche se di queste tre soltanto la prima potrebbe davvero essere in grado di mettere sul piatto i soldi che la società azzurra chiede. Non dimentichiamoci che il club di Corsi ha fatto un investimento importante per strapparlo al Cagliari, pagandolo 8 milioni di euro ma con una percentuale robusta sulla rivendita. I partenopei potrebbero essere interessati nel caso in cui decidessero di cambiare Meret, ma anche la Roma ci avrebbe fatto un pensierino. Della Juve, poi, si era parlato prima del terremoto societario e dell’inchiesta che ha portato alle dimissioni di tutto il Cda, oltre ovviamente alla forte penalizzazione che è stata inflitta ai bianconeri. Pensare che a fine stagione possano presentarsi con i soldi per strapparlo all’Empoli è difficile, ma mai dire mai. All’estero, invece, si era parlato soprattutto di Bayern Monaco, anche se Accardi ha giurato e spergiurato che durante la sessione invernale non sono arrivate richieste ufficiali dalla Germania. Ma con un Neuer che rischia addirittura di non giocare più, l’ipotesi potrebbe non essere così peregrina. E’ però soprattutto in Premier che si guarda a Vicario: c’è il Bournemouth che lotta per non retrocedere, e che in caso di salvezza potrebbe seriamente pensare a lui. Ma se consideriamo la capacità di spesa che hanno le società di quel campionato, tutte potrebbero potenzialmente arrivare dall’Empoli con 30 milioni. La vera domanda è: basteranno?