Use Scotti Rosa a Savona "Un avversario insidioso"

Seconda trasferta consecutiva nel girone Sud di serie A2 per l’Use Rosa Scotti, impegnata oggi alle ore 18 al palazzetto di Savona per la 7ª giornata di ritorno (arbitri De Ascentis di Cremona e Spinello di Marnate). Quella contro l’Amatori Pallacanestro Savona è una sfida che nasconde più di un’insidia al di là del 9° posto in classifica delle padrone di casa. Le biancorosse stanno sicuramente attraversando un periodo positivo, ma coach Alessio Cioni mette in guardia le sue ragazze. "Giochiamo sul campo di una squadra temibile – spiega – ed anche all’andata lo vedemmo al Pala Sammontana vincendo con uno scarto minimo. Le liguri sono un gruppo tosto, che non molla mai e questo rende Savona una delle trasferte più difficili fra quelle che ci restano da giocare. Dovremo essere brave a fare una partita ottima e senza cali di tensione come è successo sabato a Vigarano perché, in questo caso, rischieremmo molto. Il segreto – conclude il tecnico – sarà avere continuità nell’arco dei quaranta minuti, cosa che spesso non ci riesce fare fuori casa. Ecco, questo è un passo in avanti che dobbiamo e vogliamo fare perché ne abbiamo la possibilità". Le liguri sono reduci da tre sconfitte consecutive, ma oltre che alle stesse empolesi all’andata in questa stagione hanno fatto sudare le proverbiali sette camice anche alla Cestistica Spezzina, altra big del campionato. Servirà quindi una prestazione attenta e concentrata a Ruffini e compagni per infilare il quarto successo consecutivo dopo l’amaro ko nel derby di Firenze dello scorso 22 gennaio. Per altro solo il 4 ko sui 18 incontri fin qui disputati. Dopo il match di Savona, che sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del club ligure, l’Use Rosa Scotti sarà poi impegnata a Battipaglia venerdì prossimo nella final-eight di Coppa Italia, dove nei quarti di finale affronterà Costa Masnaga.