Use Rosa a testa alta contro Costa Masnaga

Quattro vittorie consecutive, di cui le ultime tre in trasferta, e primato in classifica nel girone Sud sono senza dubbio una bella iniezione di fiducia in casa Use Rosa Scotti per affrontare al meglio le final-eight della Coppa Italia di serie A2 in programma a Battipaglia. Le biancorosse scenderanno infatti in campo domani pomeriggio alle ore 14.30 al Pala Zauli contro Costa Masnaga per il primo quarto di finale. In caso di successo, poi, Ruffini e compagne torneranno in campo sabato alle 18 contro la vincente di Sanga Milano-Cestistica Spezzina. Costa Masnaga è però un avversario decisamente ostico, come dimostra l’attuale 3° posto nel girone Nord con 34 punti, 3 in più delle empolese anche se le ragazze di coach Cioni devono recuperare una partita. Soprattutto le lombarde sono in serie positiva da 11 partite con l’ultima sconfitta (terza stagionale) che risale allo scorso 3 dicembre in casa della capolista Sanga Milano.

Dopo la splendida prestazione di Savona, però, coach Cioni ha sicuramente qualche certezza in più, visto che per la prima volta è stato completamento soddisfatto della prova delle sue ragazze senza trovare il pelo nell’uovo. "Abbiamo avuto un buon approccio alla gara andando subito avanti nel punteggio. Avevo chiesto alla squadra una prestazione difensiva importante e le risposte le ho avute. C’è stato poi anche un passo in avanti rispetto a Vigarano visto che stavolta non siamo calate dopo l’intervallo restando sempre bene in partita. Per quaranta minuti non abbiamo mollato anche se nell’ultimo tempino la tensione è calata inevitabilmente. Direi quindi che di cose positive se ne sono viste molte".

Un ragionamento che coinvolge anche l’attacco dove non sfugge un aspetto anch’esso da evidenziare. "Sono contento anche della distribuzione dei tiri e dei punti, con tutte le ragazze che sono andate a segno, un aspetto che evidenzia come ci sia stata una prestazione importante di squadra, oltretutto su un campo tutt’altro che facile – conclude il tecnico biancorosso – Adesso però dobbiamo archiviare velocemente questa vittoria e mettere subito la testa alla Coppa Italia perché ci aspetta subito una gara quanto mai complicata". Costa Masnaga è infatti un nome temibile, che rappresenta un bel banco di prova per le ambizioni stagionali dell’Use Rosa Scotti sia per questa manifestazione che per il rush finale in campionato.