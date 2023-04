Una lunga striscia di successi in tutta la Toscana firmati dall’Atletica Vinci

E’ un aprile fin qui ricco di soddisfazioni per l’Atletica Vinci, che in ambito podistico ha portato a casa tre successi e diversi altri piazzamenti di rilievo. I primi due acuti sono arrivati a Livorno con Giacomo Molinaro e Damiana Lupi, i quali si sono laureati campioni toscani Uisp della propria categoria sul percorso di dieci chilometri della rassegna "Vivicittà", competizione itinerante che si è svolta in varie città toscane. Molinaro ha tagliato il traguardo dopo 33’31, mentre la compagna di squadra ha chiuso in 40’23’’ tra le Veterane. La terza vittoria è stata firmata invece da Claudia Astyrella, prima donna assoluta alla "Bolgheri run", corsa competitiva di 13 chilometri. A Casciana Terme, in una gara di 10 chilometri, sono invece arrivati due secondi e un quarto posto. A salire sul secondo gradino del podio sono stati Andrea Gesi tra gli uomini Assoluti e Maruska Deiana tra le donne Assolute, mentre nella stessa categoria femminile Albana Marku ha chiuso con il quarto tempo. Le soddisfazioni sono poi proseguite a Prato in occasione della Half Marathon Prato, dove Damiana Lupi ha terminato i 21 chilometri di gare al 9° posto assoluto in campo femminile, aggiudicandosi il titolo di campionessa regionale di mezza maratona Fidal essendo stata la prima toscana a tagliare il traguardo. Nella stessa competizione poi da sottolineare anche la settima posizione assoluta di Elisa Dami e la decima di Ilaria Tedesco tra le donne, oltre alla nona di Giacomo Molinaro tra gli uomini.