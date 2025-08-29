Trofeo Samuele Graziano, la decima edizione a Lazzeretto

Cerreto Guidi, 29 agosto 2025 – Mercoledì 3 settembre torna, nell’ambito della 37ª edizione della Sagra della Pizza di Lazzeretto, il 10° Trofeo Samuele Graziano, gara podistica dedicata al ricordo di un giovane che la comunità non ha mai dimenticato. È la locale sezione AVIS a voler mantenere viva la sua memoria attraverso lo sport, unendo così solidarietà, partecipazione e affetto.

Lo scorso anno furono circa 200 i partecipanti, un numero record che testimonia quanto questa corsa sia entrata nel cuore di tanti. Il ritrovo è fissato alle ore 18, con partenza alle 19 da Lazzeretto (Cerreto Guidi).

Come sempre, il momento più toccante sarà poco prima del via, quando il presidente dell’AVIS consegnerà ai genitori di Samuele un mazzo di fiori, un gesto semplice ma carico di significato e commozione.

La corsa si inserisce nella cornice unica della Sagra della Pizza, un evento raro nel panorama toscano, che celebra non un prodotto tipico del territorio ma un simbolo mondiale della convivialità. Quasi tutti i partecipanti, al termine della gara, scelgono di fermarsi a cena, rinnovando il successo della formula che abbina sport e gastronomia.

Il menù propone pizze e schiacciate cotte nel forno a legna, ma anche specialità della tradizione locale e irresistibili dolci: dai bomboloni ripieni di crema o cioccolato alle ciambelle fritte.

Servizio fotografico a cura della ETS Regalami un sorriso.