Tre formazioni oggi si giocano tutto

Ultimi 90 minuti decisivi oggi alle 16 per le sorti di tre delle sei formazioni locali di 2ª Categoria. Partiamo da Monterappoli e Santa Maria nel girone I. I primi hanno ancora qualche chances di qualificarsi ai play-off, ma dovranno vincere lo scontro diretto odierno in casa dell’Impruneta Tavarnuzze. Le due compagini sono separate da un solo punto in favore dei chiantigiani, che a loro volta hanno bisogno di fare meglio di Sambuca o Santacroce Cuoiopelli per conquistare gli spareggi promozione. Oltre al bottino pieno, pure i neroverdi empolesi devono poi sperare che almeno una tra Sambuca e Santacroce Cuoiopelli non vinca. Speranze che sono riposte maggiormente sui pisani visto che la Sambuca riceve il già retrocesso Giovani Fucecchio 2000. I ‘conciari’ invece ospitano un Santa Maria che deve vincere per essere sicuro di salvarsi senza dover ricorrere ai play-out. A seconda dei risultati degli altri campi, in particolare di quelli della Florence a Montaione contro l’Aurora e del Cobra Kai a San Gimignano contro la capolista, i ragazzi di mister Tamburini potrebbero comunque salvarsi anche in caso di parità o addirittura sconfitta (non deve vincere il Cobra Kai o altrimenti non deve vincere la Florence). Pur scivolando al quintultimo posto il Santa Maria potrebbe infatti far scattare la ‘forbice’ di 10 punti di vantaggio sulla penultima, che da regolamento permette alla meglio piazzato di mantenere la categoria senza play-out. Florence, dicevamo, che farà visita a un Aurora Montaione che non ha ormai più niente da chiedere, ma che si vorrà quanto meno congedarsi al meglio dal proprio pubblico dopo un’annata deludente rispetto a quelle che erano le ambizioni della vigilia. Nel girone E invece volata salvezza per il Ponte a Cappiano, impegnato a Casciana Terme Lari. Con un successo i calligiani sarebbero matematicamente salvi, in caso contrario servono notizie positive dagli altri campi, altrimenti saranno play-out. Infine, nel girone F ultima interna per il già retrocesso Giovani Vinci col Chiesanuova.

Si.Ci.