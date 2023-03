Torna Cosso: fu un disastro col Toro

Chissà cosa avranno pensato quei giocatori che lo scorso anno erano in campo nella sfida interna contro il Torino giocata a maggio, partita che avrebbe potuto regalare la salvezza anticipata agli azzurri. Francesco Cosso di Reggio Calabria sarà l’arbitro del match di sabato contro l’Udinese, ma la speranza è che torni al Castellani in una giornata decisamente migliore rispetto a quella della passata stagione.

Gli azzurri, passati in vantaggio con Zurkowski e indirizzati verso quella che poteva essere una festa anticipata insieme ai propri tifosi, furono infatti pesantemente danneggiati da una direzione a dir poco sconcertante. Prima l’espulsione di Verre, poi i due rigori assegnati al Torino per un doppio fallo di mano di Stojanovic (di cui uno davvero al limite). Lo stesso Stojanovic che venne poi espulso, riducendo la squadra di Andreazzoli addirittura in nove. In mezzo altre decisioni francamente grottesche, come quella di non espellere Lukic quando il risultato era ancora di 1-0 per l’Empoli. Oggi non resta quindi che sperare in un Cosso un po’ più in forma rispetto ad allora.