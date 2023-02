Stima e amicizia I tifosi del Bayern al Castellani

Magari avrebbe fatto comodo se insieme ai tifosi fossero arrivati anche tre o quattro elementi della squadra. Forse in campo avrebbe aiutato. Battute a parte, la gara di sabato scorso contro il Napoli è stata particolare anche per i tifosi azzurri, che hanno avuto modo di rinsaldare un gemellaggio che va avanti ormai da qualche tempo. Un’amicizia internazionale con il Schickeria Munchen, uno dei gruppi principali della curva del Bayern Monaco. Gli ultras bavaresi e quelli azzurri si conoscono e si stimano da tempo, tant’è che qualche mese fa comparve anche uno striscione pro-Empoli sugli spalti dell’Allianz Arena. E nella giornata di sabato, quell’amicizia è stata celebrata non soltanto ospitando alcuni componenti della tifoseria tedesca, ma anche esibendo un bel bandierone all’ingresso in campo delle squadre. Insieme ai simboli dei gruppi di Empoli e Bayern ce n’era però anche un altro: quello degli ultras del Bordeaux. Perché oltre all’amicizia con i bavaresi i tifosi azzurri coltivano anche quella con i francesi. In comune ci sono soprattutto visioni politiche vicine alla sinistra, ma anche lo stesso modo di intendere il calcio. Gli ultras del Bayern portano avanti la battaglia contro il caro biglietti, per un ritorno alla concezione dello stadio più ‘popolare’. Un’idea condivisa anche dai gruppi organizzati della Maratona.