Sottil avvisa: "Dipende da noi"

L’obiettivo, anche per l’Udinese, è tornare alla vittoria. Lo dice il tecnico Andrea Sottil, che per qualcuno sarebbe addirittura a rischio. "La settimana è stata all’insegna della consapevolezza della forza che ha questa squadra: siamo noi a determinare i risultati con la prestazione. Quella con gli azzurri sarà una gara tosta ma ci teniamo tutti a dare continuità". Il tecnico dei friulani ha poi sottolineato la difficoltà del match, oltre alla forza degli azzurri. "L’Empoli è una squadra dinamica, con giocatori davanti che non danno punti di riferimento. Ci siamo preparati bene e li conosciamo, dovremo essere concentrati soprattutto nella fase difensiva. Vogliamo dare continuità di prestazioni e risultati, come dicevo prima, perché siamo solo noi a determinare i risultati quando scendiamo in campo". Sul fronte della formazione buone notizie per Pereyra, che dovrebbe essere in campo dal primo minuto.