Rigori fatali per gli azzurrini Il Bologna è infallibile dal dischetto

Bologna

4

Empoli

2

BOLOGNA: Raffaelli, Crociati, Paterlini, Corsi (46’ Ravaglioli), Baroncioni (72’ Hodzic), Goffredi (56’ Laureana), Maltoni, Mazia, Menegazzo (92’ Bernacci), Busato, Ebone. All. Magnani.

EMPOLI: Seghetti, Bonafede (56’ Botrini), Lanza, Michelucci, Casani (76’ Biscontin), Crasta (76’ Mannelli), Vallarelli, Masini (76’ Cecchi), Cappelli (82’ Seghi), El Biache (76’ Brugognone), Diodato (56’ Bocci). All. Moro.

Arbitro: Romeo di Genova.

Reti: 33’ Vallarelli; 59’ Ravaglioli. Rigori: Vallarelli (E) parato; Maltoni (B) gol; Brugognone (E) gol; Ravaglioli (B) gol; Cecchi (E) parato; Ebone (B) gol; Bocci (E) fuori.

RICORTOLA – Rigori fatali per l’Empoli, costretto a salutare la Viareggio Cup dopo il quarto di finale contro il Bologna. Le due squadre si affrontano a viso aperto fin dalle prime battute, ma le prime occasioni arrivano a metà frazione. Corre il 23’ infatti quando è provvidenziale la chiusura del difensore rossoblù Crociati sul tentativo di Diodato. Passano pochi minuti e l’Empoli protesta per un possibile fallo in area ai danni di Cappelli, ma l’arbitro ferma il gioco per una precedente scorrettezza azzurra. Il Bologna prova a farsi vedere con una conclusione da fuori di Maltoni, neutralizzata a terra da Seghetti, ma sono i ragazzi di Moro a sbloccare il risultato al 33’ con Vallarelli, abile a saltare due avversari in area e a trafiggere Raffaelli. Al 38’ gli azzurrini vanno a un passo dal raddoppio, ma Menegazzo salva sulla linea la conclusione di Diodato, pescato in area da Michelucci. Nella ripresa il Bologna mette subito sotto pressione la difesa empolese e al 59’ trova il pari con una magistrale conclusione a girare dal limite di Ravaglioli. Sull’1-1 la partita scivola via senza particolari sussulti fino ai minuti di recupero quando entrambe sprecano il colpo del ko: al 91’ Seghetti sventa di piede un tiro a botta sicura di Laureana sugli sviluppi di un corner, mentre al 96’ l’Empoli calcia fuori con Bocci un penalty concesso per l’ingenua trattenuta di Maltoni su Brugognone. Si va così alla lotteria dal dischetto che premia un infallibile Bologna, mentre gli azzurrini sbattono due volte su Raffaelli e falliscono nuovamente con Bocci.

Simone Cioni