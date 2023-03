Ponte a Cappiano, che tris Poker per il Monterappoli

Turno favorevole, l’ultimo, a Ponte a Cappiano e Monterappoli, le uniche due formazioni locali impegnate in Seconda Categoria a portare a casa una vittoria. Partiamo dai calligiani, che con il successo di Santa Maria a Monte si sono portati a una sola lunghezza dalla salvezza diretta nel girone E. A decidere il confronto un guizzo di Manetti (l’esultanza di gruppo nella foto di Massimo Covato). Per la squadra di mister Bettarini si tratta della terza vittoria di fila per 1-0 in trasferta.

Venendo al Monterappoli, invece, i neroverdi empolesi hanno calato il poker al Centro Sportivo di Monteboro contro il fanalino di coda Florence. Dopo un ottimo avvio, legittimato dal vantaggio firmato da Fontanelli, la squadra di Salvadori è calata subendo il pari fiorentino. Dopo l’1-1, però, il Monterappoli è tornato a macinare gioco e già prima dell’intervallo ci sono voluti due ‘miracoli’ del portiere ospite per negare il gol ad Allegri, il quale trova comunque il nuovo vantaggio a metà ripresa. Nell’ultimo quarto d’ora infine, con la Florence ridotta in 9 uomini per due espulsioni, arrivano anche i sigilli di Morelli e Bartalini. Con questa vittoria il Monterappoli scavalca l’Aurora Montaione al terzo posto insieme alla Grevigiana, con un solo punto di ritardo dal secondo posto.

Nello stesso girone I, infatti, il Montaione cede 0-2 in casa alla diretta concorrente per i play-off Impruneta Tavarnuzze. Specialmente nel primo tempo il team di Fulignati fallisce più volte il vantaggio con Cioni, Corti, Meoni e ancora Cioni dopo che nel frattempo gli ospiti avevano sbloccato il risultato. Nella ripresa, a parte una rete annullata a Meoni e tante palle messe in area, i padroni di casa non pungono e nel finale incassano anche il raddoppio in contropiede. Trasferte amare infine anche per Santa Maria e Giovani Fucecchio 2000. I gialloblù empolesi cedono 1-0 a Impruneta contro l’Atletico in uno scontro diretto in chiave salvezza, così come ai bianconeri non basta un gol di Ferrara sul campo del Cobra Kai, che ne fa quattro con bomber Timonieri.

Non va meglio al Giovani Vinci, che si arrende con lo stesso punteggio di 4-1 sul campo dei pratesi del Mezzana. Adesso i giallorossi di mister Capitani hanno 11 punti di ritardo dal penultimo posto a 5 giornate dal termine, che salvo una clamorosa rimonta francamente impronosticabile, condannano i leonardiani all’ormai quasi certa retrocessione.

Simone Cioni