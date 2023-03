Monza-Empoli 2-1, brutto ko in Brianza

Monza-Empoli (Ansa)

Monza, 4 marzo 2023 – L’Empoli, in fase calante, perde 2-1 all’U-Power Stadium contro il Monza, che era reduce da un paio di sconfitte consecutive. In settimana, ci sarà da meditare nello spogliatoio dei toscani. Zanetti lascia Vicario in tribuna, sostituendolo con Perisan. Il portiere friulano lamenta un colpo al costato nell’allenamento di rifinitura. Il tecnico schiera Stojanovic al posto di Ebuehi. Buona la partenza degli azzurri. All’11’ strappo di Akpa Akpro che arriva, in slalom, al limite dell’area; un rimpallo favorisce Caputo che dagli undici metri conclude a botta sicura, Di Gregorio respinge, tap-in di testa di Satriano ma gol annullato per fuorigioco dell’attaccante empolese.

Al 19’ splendido colpo di tacco di Petagna ai 22 metri, che libera Ciurria, che solo davanti a Perisan, non fallisce, realizzando l’1-0 dei brianzoli. Al 22’ discesa di Carlos Augusto che, arrivato ai 20 metri, si passa il pallone dal sinistro al destro calciando di poco alto. Al 24’ cross di Baldanzi dalla destra, stacca di testa l’accorrente Ismajli, ma la palla termina sul fondo. Al 29’ scambio nei sedici metri tra Ciurria e Petagna, con conclusione di quest’ultimo che finisce fuori.

Al 44’ ci prova Birindelli da pochi passi, ma Perisan è abile a respingere la sfera. Inizio di ripresa veemente degli uomini di Zanetti, che al 6’ pareggiano: traversone morbido di Marin dalla sinistra, il pallone, deviato da Marì, finisce sulla testa di Satriano, che appostato sul secondo palo è lesto a insaccare. Al quarto d’ora Caprari spara dalla distanza, ma il cuoio va alle stelle. Al 18’ Marin sfiora il raddoppio direttamente da calcio d’angolo: è bravo Di Gregorio a mettere il pallone in corner.

Al 22’, nel momento migliore dell’Empoli, tiro dalla bandierina di Caprari dalla destra, Izzo, indisturbato, colpisce di testa battendo Perisan. Al 33’ tentativo di Akpa Akpro dai 30 metri: blocca a terra Di Gregorio. Al 46’ fa tutto Marin, scendendo sulla destra e arrivando sul fondo: conquista soltanto un corner. Al 50’ contropiede di Carboni, con tiro finale sballato. Il Monza vince la prima gara casalinga del 2023; per l’Empoli, invece, una frenata preoccupante.



TABELLINO



MONZA – EMPOLI 2-1



MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Brindelli (26’ st Colpani), Pessina, Sensi (20’ st Machin), Carlos Augusto (20’ st Carboni); Caprari (37’ st Valoti), Ciurria; Petagna (37’ st Gytkjaer).

A disposizione: Cragno, Sorrentino, Marlon, Barberis, Antov, Colombo, D’Alessandro, S. Vignato.

Allenatore: Palladino.



EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi (42’ st Cacace); Akpa Akpro (42’ st E. Vignato), Marin, Bandinelli (26’ st Fazzini); Baldanzi (26’ Pjaca); Caputo (35’ st Piccoli), Satriano.

A disposizione: Ujkani, Stubljar, Walukiewicz, Grassi, De Winter, Henderson, Degli Innocenti, Ebuehi, Tonelli, Haas.

Allenatore: Zanetti.



ARBITRO: Feliciani Di Teramo.



MARCATORI: 19’ pt Ciurria; 6’ Satriano, 22’ st Izzo.



NOTE: pomeriggio sereno. Ammoniti: Parisi, Akpa Akpro, Birindelli, Pessina, Marin. Angoli: 1-7. Recupero: 2’, 4’.