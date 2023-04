La Montesport chiude terza "Traguardo storico, è un orgoglio"

La Montesport conclude l’esperienza della Final Four di Coppa Italia serie B2, che si è svolta a Bologna, posizionandosi al terzo posto. Nella semifinale giocata a Castel Maggiore venerdì scorso, le ragazze montespertolesi, dopo una vera e propria battaglia sportiva durata 2 ore e mezzo, devono cedere alla Cr Transport Ripalta che vince per 3-2, e vedono svanire la finale per un soffio. Ma in casa Montesport comunque c’è grande gioia e soddisfazione per lo splendido traguardo raggiunto, in quanto è la prima volta che la società toscana riesce ad approdare alla fase finale di questa manifestazione. Queste le parole del vice presidente Raoul Ciambotti: "Devo ringraziare le ragazze e tutto lo staff per la stagione che stanno disputando e per essere riusciti a centrare questo importante risultato. La società è estremamente orgogliosa che la squadra abbia raggiunto un traguardo storico. Abbiamo rappresentato la Toscana, in una manifestazione importante come la Final Four di Coppa Italia. Questo ci ha permesso di far conoscere la nostra realtà: siamo tra le 4 migliori squadre di B2 a livello nazionale e sono sicuro che questa meravigliosa esperienza arricchirà il nostro bagaglio. Inoltre, sono venute a Bologna, per sostenerci e fare il tifo, tante bambine del settore giovanile, il sindaco e tanti abitanti di Montespertoli, e questo è un altro motivo di grande soddisfazione. Ora ci prepariamo per le ultime 4 gare di campionato, sperando di festeggiare un traguardo ancora più importante".