La Fiorentina al Castellani Si riapre la partita

A dicembre inizieranno i lavori di riqualificazione del Franchi di Firenze. Lo ha annunciato il sindaco Dario Nardella ieri mattina, confermando che dal 2024 – e per le due stagioni successive – la Fiorentina sarà costretta a emigrare. Il primo cittadino non ha specificato dove, né tantomeno lo ha fatto il club viola, ma tanto è bastato per riportare in auge l’ipotesi che i gigliati trovino casa al Castellani di Empoli per il periodo necessario allo svolgimento dei lavori. La soluzione è quella più vicina in termini chilometrici, ma già lo scorso anno, quando se ne parlò per la prima volta, in molti espressero parere contrario. E se la società di Corsi si disse disponibile, dal Comune di Empoli vennero fuori parole di dissenso nei confronti di una decisione che comporterebbe numerosi problemi dal punto di vista dell’ordine pubblico. Novità attese nei prossimi giorni, ma la sensazione è che la partita del Castellani sia davvero aperta.