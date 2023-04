Impresa del Castelfiorentino al Neri I gialloblù tornano in lizza per i play-off

Castelfiorentino

2

Fratres Perignano

1

CASTELFIORENTINO: Lupi, Duranti (78’ Mhilli), Nidiaci, Gemignani (55’ Mancini), Campatelli, Marghi, Ballerini (72’ Pieracci), Ficarra, Ferretti, Rosi (92’ Maltinti), Iaquinandi. All. Cristiani.

FRATRES PERIGNANO: Borghini, Carani, Falleni (54’ Di Paola), Pecci, Genovali, Aliotta, Pennini (86’ Ganetti), Doveri, Kthella, Campo, Sciapi. All. Niccolai.

Arbitro: Casali di Crema.

Reti: 47’ rig. Ferretti; 53’ rig. Sciapi; 59’ Nidiaci.

CASTELFIORENTINO –

Impresa dei gialloblù valdelsani, che piegano di misura il Fratres Perignano regalando di fatto la promozione in serie D al Cenaia. I ragazzi di mister Cristiani conservano una piccola speranza di poter partecipare ai play-off, anche se oltre a vincere l’ultima gara dovranno sperare in un altro ko del Perignano. Al Neri la gara si decide nel primo quarto d’ora della ripresa, ma è divertente anche nel 1° tempo dove il Castelfiorentino va vicino al gol con Rosi. Lo scoppiettante avvio di ripres inizia al secondo minuto con Rosi che viene strattonato in area da Aliotta e l’arbitro concede il rigore al Castelfiorentino, che Ferretti trasforma. Passano 6 minuti e Sciapi si procura e realizza il penalty del pari, mentre dopo altri 6 minuti è Nidiaci a firmare il nuovo vantaggio locale con la complicità di una deviazione di un difensore. Veemente la reazione del Perignano, che si vede però respingere dalla traversa un colpo di testa di Di Paola e da Lupi una conclusione ravvicinata di Sciapi. Il Castelfiorentino ci riprova con Rosi, Nidiaci e Iaquinandi, ma non chiude la partita, e così in pieno recupero rischia grosso su un colpo di testa di Kthella, ma la palla termina sul fondo.

Simone Cioni