Il rimprovero di Zanetti "Eccesso di leggerezza"

Un approccio un po’ troppo morbido è costato caro all’Empoli nella trasferta di Cremona. Gli azzurri hanno avuto poi una discreta reazione, ma senza essere particolarmente pericolosi e lasciando anzi qualche ripartenza di troppo alla Cremonese, che ha sfiorato pure il raddoppio. E’ il primo scontro diretto fallito dai ragazzi di Paolo Zanetti che, pur restando a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione, avrebbero avuto la possibilità di chiudere di fatto il discorso salvezza. E proprio l’approccio è quello che non è piaciuto al tecnico azzurro.

"Siamo entrati in campo troppo leggeri rispetto alla Cremonese che ha dimostrato più fame di noi. Poi quando abbiamo preso lo schiaffo abbiamo cominciato a giocare e abbiamo messo in campo qualcosa più di loro, ma alla fine la sconfitta è anche meritata perché non ci possiamo mai permettere di abbassare la guardia, altrimenti diventiamo vulnerabili". Zanetti prosegue poi nella sua analisi della partita non risparmiando critiche alla propria squadra. "Sicuramente abbiamo preso un gol brutto su una situazione di un lancio da trenta metri e questo dimostra ancora una volta l’approccio sbagliato che abbiamo avuto – insiste – poi abbiamo sbagliato tanti appoggi, offrendo spesso il fianco alle loro ripartenze. Con il proseguo della partita abbiamo espresso anche un buon calcio, ma non abbiamo avuto la qualità giusta per rimettere in piedi la partita. Al di là della prestazione dei singoli potevamo fare molto meglio. Ci abbiam provato in tutti i modi stando per tantissimo tempo nella metà campo avversaria, in cui abbiamo cercato tante soluzioni provando ad arrivare sia dai lati che centralmente, ma la verità è che non abbiamo certo fatto la nostra miglior prestazione".

Infine Zanetti chiude sul rientro di Destro dopo il lungo infortunio e sul proseguo della stagione. "Mattia è entrato bene in campo e può rappresentare un valore aggiunto per noi. Adesso però bisogna analizzare i motivi per cui ci siamo presentati così, un po’ appagati di fronte ad una squadra che aveva invece l’acqua alla gola, perché anche noi dobbiamo ancora trovare punti per completare il nostro percorso che resta comunque un buon percorso".

Simone Cioni