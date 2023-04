Il rientro di Vicario potrebbe avvenire in tempi rapidi

Riprende nel pomeriggio di oggi la preparazione in vista dell’Inter e la grande novità rispetto alle scorse settimane è attesa tra i pali, dove potrebbe e dovrebbe tornare – almeno in allenamento – Guglielmo Vicario. Del portiere aveva parlato in conferenza stampa anche mister Zanetti, confermando i suoi progressi dal punto di vista fisico. Il giocatore ha ormai smaltito la contusione al costato che lo ha tenuto fuori per diverse partite, ma lo stop è stato lungo e per questo il rientro dovrà avvenire in maniera graduale. L’obiettivo è farlo lavorare in gruppo per almeno tutta la prossima settimana e poi, eventualmente, riconsegnarlo al tecnico per la gara contro il Sassuolo. Ad oggi,l’ipotesi più probabile è che contro i nerazzurri tocchi ancora una volta a Perisan, schierato dall’inizio nelle gare dal Monza in poi. Il dodicesimo ha fatto il suo dovere, arrivando anche a disputare prestazioni importanti come quella offerta in casa del Milan. Interventi decisivi, i suoi, per consentire alla squadra di uscire indenne da San Siro. Vicario, quindi, dovrà valutare il suo stato di forma giorno dopo giorno e ritrovare la condizione migliore. Il numero uno azzurro sarà nuovamente schierato solo nel momento in cui riuscirà a fornire tutte le garanzie dal punto di vista fisico per disputare regolarmente i novanta minuti. In teoria potrebbe entrare in ballottaggio con Perisan già per l’Inter, nella pratica è possibile che coi nerazzurri non sarà rischiato. Ma la sensazione, dopo settimane difficili, è che il suo ’stop’ sia davvero alla fine.