Il Certaldo subito in vantaggio Corsi manca il raddoppio

Certaldo

1

Pro Livorno Sorgenti

1

CERTALDO: D’Ambrosio, Bardotti (71’ Innocenti), Vecchiarelli (74’ Marcon), Pampalone, Salvadori, De Pellegrin (71’ Piochi), Nuti, Bernardini, Corsi, Martini (46’ Fagni), Bandini (46’ Taraj). All. Ramerini.

PRO LIVORNO SORGENTI: Serafini, Cavalli (2’ Maffei), Solimano (46’ Porcellini), Brizzio, Signorini, Ghelardoni, Angiolini, Costanzo, Lucchesi, Putrignano (72’ Galeone), Santagata. All. Ciricosta.

Arbitro: Danesi di Pistoia.

Reti: 4’ Corsi; 63’ Porcellini.

CERTALDO – Un gol per tempo e un punto a testa. Questo il riassunto del match del Comunale tra i viola valdelsani e la Pro Livorno Sorgenti, anticipo della terzultima giornata. Pronti via e il Certaldo passa: corre il 4’, infatti, quando Martini pesca in area Corsi, il quale al volo non lascia scampo a Serafini. I padroni di casa continuano a spingere e al 28’ vanno vicinissimi al raddoppio ancora con Corsi, ma l’attaccante in maglia viola calcia malamente alto da ottima posizione dopo un tiro-cross dalla destra di Bandini, innescato da Vecchiarelli. Il primo vero squillo dei labronici si registra al 35’ quando Costanzo ci prova dalla lunga distanza, ma D’Ambrosio non si lascia sorprendere. Ben più impegnativo, invece, l’intervento che il portiere del Certaldo deve sfoderare al 43’ per sventare un tiro a botta sicura da dentro l’area di rigore dello stesso Costanzo. La Pro Livorno inizia decisamente meglio anche la ripresa e, dopo un altro paio di decisive parate di D’Ambrosio, al 63’ trova il pari con neo entrato Porcellini, abile a risolvere un batti e ribatti in area. A questo punto il ritmo cala e l’unico brivido prima del triplice fischio è una provvidenziale uscita del portiere ospite su Taraj lanciato a rete. Ora per il Certaldo testa alla sfida di mercoledì in casa del Cast Brescia per l’andata delle semifinali di Coppa Italia.

Simone Cioni