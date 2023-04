Il Certaldo in gran forma ha condannato il San Miniato Basso alla retrocessione

Certaldo

1

San Miniato Basso

0

CERTALDO: D’Ambrosio, Innocenti (53’ Orsucci), Vecchiarelli (53’ Bardotti), Pampalone, Salvadori, Piochi (70’ Razzanelli), Marcon, Bernardini (70’ Zanaj), Taraj, Martini, Bandini (70’ Delle Fave). All. Ramerini

SAN MINIATO BASSO: Carli, Re, Arapi, Nolè, Fanetti, Cela, Anichini, Di Benedetto, Falchini, Ciravegna (46’ Chiaramonti), Salliu (50’ Romeo). All. Ticciati

Arbitro: Fiorillo di Lucca

Rete: 28’ Bandini

CERTALDO - I viola valdelsani chiudono il campionato con un successo davanti al proprio pubblico che vale il 7° posto finale, dando ora appuntamento ai propri tifosi a mercoledì prossimo, quando al Comunale scenderà il Cast Brescia: obiettivo finale di Coppa Italia con vista sulla serie D. Tornando al match contro il San Miniato Basso gli ospiti, costretti a vincere per sperare di potersi poi giocare la salvezza ai play-out, partono forte e nei primi minuti vanno due volte vicini al gol con Anichini, strepitosa risposta di D’Ambrosio, e Di Benedetto. Al primo affondo, però, è il Certaldo a sbloccare il risultato al 28’ con Baldini su assist dalla sinistra di Vecchiarelli. Poi c’è praticamente solo il San Miniato Basso che ci prova con Di Benedetto, Chiaramonti e Falchini ma il pari non arriva. Anzi, all’80’ sono i padroni di casa a sfiorare il raddoppio con il giovane Delle Fave, che su invito di Taraj calcia malamente alto da ottima posizione. Nel finale generoso quanto sterile forcing degli ospiti, che sono così costretti a retrocedere in Promozione.