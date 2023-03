Gli azzurrini ne fanno tre: il debutto è ok

Empoli

3

Westchester United

0

EMPOLI: Seghetti, Izquierdo, Stassin, Biscotin (62’ Bonafede), Lanza, Obeng (67’ Crasta), Masini (52’ Barbafieri), Cecchi (67’ Mannelli), Vallarelli (79’ De Ferdinando), Bocci (67’ Diodato), Seghi (79’ Brugognone). All. Moro.

WESTCHESTER UNITED: Peralman, Lazzoja, Bunjaj, Cappellini, Mandez (85’ Arevelo), Henderson (27’ Mackiic, 60’ Riviera), Huseinovic, Norales, Viera (60’ Salazar), Quartas (84’ Maldonado), Jonbalaj. All. Corrado.

Arbitro: Norci di Arezzo.

Reti: 26’ Seghi, 30’ Masini, 85’ Crasta.

EMPOLI – Parte con il piede giusto la Viareggio Cup dell’Under 18 di Davide Moro, capace di liquidare con un secco 3-0 gli statunitensi del Westchester United. Prima fase equilibrata con Bocci che ci prova subito per gli azzurrini, palla fuori di poco, e Norales che replica immediatamente per gli americani, ma anche lui non riesce a centrare lo specchio. Dopo un altro tentativo non andato a buon fine di Lanza, l’Empoli va vicinissimo al gol due volte nella stessa azione: Peralman è prima provvidenziale su Obeng in uscita e poi reattivo sul successivo tentativo di tapin di Bocci. Vantaggio che è solo rimandato di qualche minuto perché al 26’, ottimamente imbeccato in area da Vallarelli, Segni stavolta non lascia scampo a Peralman. Passano altri 4 minuti e, dopo un’altra chance per Bocci sventata dal portiere a stelle e strisce, ci pensa Masini con un siluro all’incrocio dei pali dalla distanza a firmare il raddoppio. La ripresa riprende con l’Empoli sempre all’attacco, Bocci salta anche Peralman e finisce a terra, ma l’arbitro non ravvede gli estremi per il rigore. Il Westchester ci prova da posizione defilata con Jonbalaj, ma Seghetti non si fa sorprendere, mentre al 77’ Diodato si vede annullare il 3-0 per fuorigioco. Tris che arriva comunque all’85’, quando su assist di Brugognone, Cresta trova il diagonale vincente da dentro l’area. Adesso i ragazzi di mister Moro torneranno in campo domani alle 15, sempre a Monteboro, contro il San Donato Tavarnelle, sconfitto 3-1 all’esordio dal Benevento.

Simone Cioni