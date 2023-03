Certaldo nelle Marche: assalto alla semifinale

Parte dalle Marche e più precisamente dal Villa San Filippo di Monte San Giusto, in provincia di Macerata, l’assalto del Certaldo alla semifinale nazionale di Coppa Italia. Oggi alle 14.30, infatti, i viola valdelsani saranno di scena in casa del Valdichienti Ponte nell’andata dei quarti (ritorno a Certaldo il 22 marzo). I padroni di casa si sono qualificati eliminando gli umbri del Branca, pareggiando 1-1 in trasferta dopo aver prevalso 1-0 in casa (entrambe di Passawe le reti marchigiane). Partiti con ambizioni di promozione gli uomini allenati da Dario Bolzan, che questa coppa l’ha vinta da giocatore con la Fermana, non stanno attraversando un buon momento come testimonia l’unica vittoria nelle ultime 9 gare che li ha fatti scivolare fuori dalla zona play-off.

Nella fase regionale di Coppa Italia, vinta 1-0 in finale con l’Urbino, hanno però eliminato tre squadre che li precedono in classifica, sfruttando sempre il fattore campo. A livello individuale, dopo la partenza a fine gennaio dell’argentino Minella, ancora miglior marcatore della squadra, gli uomini più pericolosi restano lo sgusciante Triana (5 gol in campionato e 4 in coppa) e l’ex prof Palmieri (una presenza in B col Carpi e 56 con 3 gol in Lega Pro tra Santarcangelo e Maceratese). "Veniamo da un ottimo momento di forma, nonostante le tante partite ravvicinate, e la vittoria di domenica contro il River Pieve ne è la riprova. Siamo in salute e andremo ad affrontare il Valdichienti Ponte consapevoli della nostra forza, pur rispettando l’avversario, che è di assoluto valore – spiega il direttore sportivo Marco Manganiello (nella foto) – I marchigiani sono una squadra organizzata, con alle spalle una società ambiziosa che vuol provare a fare il salto di categoria. Li affronteremo con il massimo rispetto, ma con la volontà di proseguire in questa avventura nazionale. Ci presenteremo al Villa San Filippo provando a portar via un risultato positivo per poterci poi giocare la qualificazione in casa tra due settimane".

Si.Ci.