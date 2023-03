Cambiaghi migliora Dubbio Ismajli Vicario da valutare

Dopo due giorni di riposo e con diversi nazionali ancora impegnati nei rispettivi ritiri, riprenderà nella giornata di oggi la preparazione degli azzurri in vista della sfida di lunedì prossimo contro il Lecce. Tutti i riflettori saranno inevitabilmente puntati su Cambiaghi e Vicario, i due grandi assenti dell’ultimo periodo. L’attaccante è quello che sta meglio e che con ogni probabilità tornerà a disposizione. Da capire se potenzialmente in grado di partire dal primo minuto, ma la sensazione è che la sua presenza in panchina sia già data per scontata. Non è un recupero banale, visto che gli azzurri hanno conquistato gli ultimi punti con lui in campo. Da quando Zanetti non lo ha più avuto a disposizione, la squadra ha collezionato soltanto sconfitte. La situazione di Vicario è invece un po’ più delicata: il portiere ha ancora questo problema al costato e deve risolverlo per tornare a giocare. Farà un punto della situazione alla ripresa di oggi insieme allo staff medico, sperando che il dolore sia in qualche modo svanito. Non ci sono fratture, ma questo vuol dire poco se le costole gli danno ancora fastidio. Rischiare un recupero affrettato potrebbe esporlo alla possibilità di un lungo stop, ipotesi che tutti vogliono evitare. Ma il suo è un rientro considerato fondamentale e per questo sarà monitorato giorno dopo giorno. Non appena il dolore sarà svanito, anche se fosse all’immediata vigilia del match, tornerà in campo. Un altro giocatore da valutare è Ismajli: uscito per infortunio con l’Atalanta, sta puntando al recupero col Lecce. Sta benino, ma è ancora in forse.