Cacace, un errore pesantissimo E Baldanzi stavolta non incide

VICARIO 6. Gara da spettatore non pagante fino al gol del pareggio di Berardi. Poteva prenderla? In stagione ha preso tiri più difficili, ma rientrava da due mesi di stop.

EBUHEI 6. Laurentié lo punta spesso, ma lui è comunque abbastanza bravo nel riuscire a non sbandare mai.

WALUCKIEVICZ 6. Difende con mestiere sia su Defrel che su Pinamonti.

LUPERTO 6. Anche lui sbaglia poco.

PARISI 6. Il suo voto sarebbe certamente più alto per il tipo di partita che gioca fino al gol di Berardi, ma in occasione dell’1-1 stringe troppo verso il centro e lascia margine al numero dieci. CACACE 4,5. Un errore grave, gravissimo. Non si entra in quel modo e lui dovrebbe saperlo. MARIN 5,5. Buon primo tempo, ma nel momento in cui dovrebbe dare esperienza e sostanza si perde.

GRASSI 6. Uno dei migliori dei suoi, specialmente nella prima parte di gara. Non è un caso che quando esca la squadra cali e si esponga.

AKPA AKPRO 5,5. Tanti palloni recuperati, è vero, ma anche un bel po’ di confusione in mezzo al campo.

BANDINELLI 6,5. Uno dei migliori dei suoi ed è un peccato che esca.

FAZZINI 5,5. Forse Berardi fa fallo prima di procurarsi il rigore, forse poteva far meglio anche lui. Deve crescere in fretta, perché la palla scotta e certi errori si pagano.

BALDANZI 5. Stavolta non ha molti appelli. E’ giovane, ma deve dare di più. Si infila tra le linee, ma combina poco.

CAPUTO 5,5. Un errore che pesa, ma quando esce lui la squadra perde forza e personalità. SATRIANO 6. Sfortunato in occasione della traversa.

CAMBIAGHI 7,5. Un gol eccezionale, quando esce lui la squadra cala e si allunga.

PICCOLI 5. Contributo scarso alla manovra, mai pericoloso. Così non va.

All. ZANETTI 5 . Anche lui ci mette del suo. Cambiaghi chiede il cambio, ma inserire Piccoli non è la scelta giusta. E non lo sono nemmeno quelle di Fazzini e Cacace.

