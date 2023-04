Brilla il Castelfiorentino United Il team femminile è imbattibile

In casa Castelfiorentino United non brillano solo la prima squadra in Eccellenza o i vari team del settore giovanile, ma pure la squadra di calcio a 5 femminile. Le castellane hanno vinto il proprio girone della Play League di Prato e Firenze con un ruolino di marcia da record: 16 vittorie e 2 pari in 18 gare. Un risultato straordinario per le gialloblù, che ora proveranno ad arrivare il più in alto possibile anche nella Top League a cui parteciperanno le prime tre classificate dei due raggruppamenti. L’altra squadra del Castelfiorentino United si è invece classificata al sesto posto del proprio girone e parteciperà alla Golden League. Fondata nel 1987 da Silvano Comanducci, la squadra femminile del Castelfiorentino ha cominciato giocando a 11 e poi, a partire dagli anni ’90, si è concentrata sul futsal. E ora la rosa gialloblù conta un bel mix tra giovani ed esperte, accomunate dalla voglia di giocare e stare insieme.