Zingaretti alle “Pappardelle democratiche”

Castelfiorentino, 3 aprile 2025 - Grande successo sia per il dibattito sul futuro dell'Italia e dell'Europa che per il successivo momento conviviale, quando la discussione è proseguita davanti ad un piatto di «Pappardelle Democratiche».

Lo ha fatto sapere il Partito Democratico, tirandosi così le somme sulla duplice iniziativa dello scorso sabato che ha visto come ospiti d'eccezione il deputato Arturo Scotto e l'europarlamentare Nicola Zingaretti. La giornata è iniziata nella sede castellana del PD, per poi spostarsi al circolo Puppino.

«Questi eventi si collocano in una più ampia programmazione di incontri che, per tutto il mese di marzo, ha dato risultati straordinari in termini di vitalità del nostro partito e di coinvolgimento della cittadinanza – ha spiegato il segretario del PD di Castelfiorentino, Gabriele Romei - non solo castellana, ma proveniente anche da tutti i comuni dell'Empolese Valdelsa. La grande partecipazione sia alla discussione della mattina sia al pranzo, che ha visto la sala del circolo Puppino riempirsi completamente, è stato il segnale più bello: quello di una comunità che ha voglia di confrontarsi e di stare insieme».

Un duplice confronto che farà da prologo alle prossime iniziative. «La partecipazione e i risultati di tutte le iniziative di marzo sono stati straordinari – ha concluso Romei - il metodo di lavoro che abbiamo adottato, basato sulla collaborazione tra i consiglieri del nostro partito e la classe dirigente, e sull'unione di tematiche interessanti con la presenza di ospiti di rilievo nazionale, si è dimostrato vincente. Per questo motivo, lo replicheremo anche nel mese di aprile, con nuovi appuntamenti di grande valore che verranno presto ufficializzati».